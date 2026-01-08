Va a salir cara la borrachera: ¿Cuánto costará una botella de aguardiente en 2026?

El golpe no será solo al hígado, también al bolsillo. Si hoy el aguardiente ya pesa en la cuenta, todo apunta a que en 2026 la tradicional botella será aún más costosa. Entre ajustes tributarios, inflación persistente y mayores costos de producción y distribución, la bebida insignia de muchas celebraciones podría convertirse en un pequeño lujo.

La pregunta no es solo cuánto costará, sino cómo este aumento cambiará los hábitos de consumo, el ambiente de fiestas y reuniones donde el aguardiente ha sido, históricamente, protagonista. Le contamos el ajuste que anunciaron y cuál sería el nuevo valor del aguardiente para el 2026.

¿Cuánto costará una botella de aguardiente en 2026?

Salir de rumba ahora sería considerablemente más costoso a lo que muchos estaban acostumbrados a pagar en cada salida. El incremento que anunció recientemente el Gobierno afectará el consumo general, afectando de manera directa al bolsillo de los consumidores.

Según mencionó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló el incremento del 5% al 19% a las bebidas alcohólicas a partir del primero de enero del 2026. Es importante aclarar que la medida solo aplica a bebidas de alta graduación alcohólica, como el whisky, el ron, el aguardiente o el brandy. Por ahora, la cerveza queda por fuera de este ajuste y no tendrá incremento en el impuesto.

La Fábrica de Licores de Antioquia expresó su profunda preocupación frente a la nueva medida, mencionando cómo afecta esta situación a la venta del aguardiente particularmente.

“En el caso de una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml que hoy paga, por impuestos un valor de $17.500, con la Reforma Tributaria pasaría a pagar, solo por impuestos, un valor total de $33.000”, añadió Esteban Ramos, gerente de la FLA.

Por lo tanto, una botella de aguardiente verde tendría un valor aproximado de $60.000 COP y una de amarillo $85.000 COP. Un incremento muy notable y que podría afectar el bolsillo de muchas personas.