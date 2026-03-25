Llega nueva subasta de la DIAN con grandes camionetas desde los $19.800.000 ¿Cuándo será?

En los últimos días, se dieron a conocer las nuevas fechas de las subastas de la DIAN del mes de marzo. Según se puede evidenciar en la plataforma de ‘El Martillo’, en esta nueva edición hay carros, motos, camionetas y hasta joyas disponibles para que los usuarios puedan hacer sus compras sin problema a un precio más bajo al que está en el mercado.

Desde el 25 de marzo del 2026, se va a dar inicio a la que sería la última subasta de este mes. Allí, todas las personas podrán ingresar a las subastas públicas virtuales para poder comprar productos en abandono, decomisados o aprehendidos por la DIAN a lo largo de una de sus operaciones aduaneras.

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¿Cómo acceder a las nuevas subastas de la DIAN en marzo 2026?

Tenga en cuenta que este tipo de subastas públicas siempre se va a realizar por medio de la página web de ‘El Martillo’ del Banco Popular en alianza con la DIAN. Todos los interesados podrán encontrar el catálogo completo de bienes que se van a ofertar en cada fecha; allí está el precio base, la información de los productos y las fechas o lugares donde podría ver el producto en algunos casos específicos.

En esta oportunidad, los usuarios podrán encontrar camionetas desde los $19.800.000 en el caso de la Mazda B2200; es doble cabina, modelo 2007. Sin embargo, antes de la oferta, debe validar cómo se encuentran los documentos del automotor, es decir, todo lo relacionado con SOAT, tecnomecánica, entre otros detalles de suma importancia.

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También está disponible una camioneta, marca Nissan Urvan, modelo 2009, que se encuentra disponible para que los interesados puedan verla. Pero todos estos detalles los podrá revisar en la página web de la entidad encargada de la subasta.

Paso a paso para participar en la subasta de la DIAN

Registrarse en la página web de ‘El Martillo’

Contar con el dinero suficiente para poder pagar el artículo en caso de ganar la subasta

Consultar todos los detalles, términos y condiciones de los productos

Ingresar a la sala de subastas en la fecha y hora acordadas

Podrá revisar cómo va la subasta, si va ganando o perdiendo, en caso de quiera hacer una mejor oferta

Si al finalizar la subasta, usted es el gran ganador, debe seguir todos los procesos dados a conocer por la DIAN para poder reclamar los artículos.