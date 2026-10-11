¡Todo un rockstar! Hombre metió a su amigo en silla de ruedas a un pogo y desató locura en Rock al Parque

Rock al Parque sigue siendo el escenario perfecto donde se reúnen cientos de personas para ver a sus artistas favoritos. El pasado sábado 10 de octubre se desarrolló el primer día del evento, en donde contaron con la asistencia de más de 191 mil personas que hicieron de este evento una experiencia nunca antes vista.

Se presentaron varias bandas nacionales e internacionales que hicieron de esta experiencia algo nunca antes visto. De hecho, varias personas aprovecharon los pogos para compartir con sus amigos y disfrutar la música de una manera completamente diferente, aprovechando los sonidos fuertes que se convirtieron en protagonistas.

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VIDEO: Hombre metió a su amigo en silla de ruedas a un pogo en Rock al Parque

Durante una de las presentaciones en el escenario principal de la plaza de eventos del parque Simón Bolívar en Bogotá, un hombre quiso hacer un acto que sin duda no pasó desapercibido. Mientras que la banda no paraba de cantar, todos ayudaron a que uno de los asistentes viviera algo que lo marcaría para siempre.

Su amigo se encargó de adecuar todo para que el hombre pudiera entrar a un pogo sin importar que estuviera en silla de ruedas. De inmediato, las personas que estaban cerca ayudaron a que la experiencia fuera completa y, mientras todos iban caminando, lo llevaban para que pudiera sentir la emoción y la adrenalina de vivir este momento.

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El video rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde muchos hablaron de la inclusión que había en este tipo de eventos y también de la amistad entre estos hombres que llegó a marcar a todos los presentes. De hecho, muchos aseguran que es un ejemplo de “verdadera amistad”, en donde, sin importar las condiciones, él se encargó de ayudarlo a vivir toda la experiencia como si fuera uno más en el evento y no tuviera ningún impedimento.