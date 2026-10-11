Programación de HOY domingo 11 de octubre en el día dos de Rock al Parque; Mon Laferte, Green Valley y más

El primer día de Rock al Parque 2026 fue todo un éxito, pues cientos de personas llegaron al Parque Simón Bolívar para ver a sus artistas favoritos, disfrutando de una experiencia nunca antes vista. Pero eso no es todo, sino que lo mejor del rock y el metal nacional e internacional estuvo en el escenario, para hacer un homenaje y celebrar los 30 años del evento musical gratuito más importante de la capital.

Ahora, en el día dos, se va a celebrar un momento en donde los géneros alternativos serán los verdaderos protagonistas. El ska, reggae, rock alternativo, punk, entre otros sonidos, serán escuchados en este domingo, que se espera sea uno de los que reúna mayor número de asistentes.

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Además, la gran sorpresa viene por parte de Mon Laferte, quienes llegan con el fin de presentar una propuesta completamente nueva con música un poco más alternativa, pero que sin duda muchos están esperando. Nuevamente, serán cuatro los escenarios que están listos para recibir a todos los fans de estos ritmos, dando un show de más de 12 horas en vivo.

Programación para HOY domingo 11 de octubre en Rock al Parque

Plaza de eventos del Parque Simón Bolívar

Niño Lobo 2:00 p. m. a 2:50 p. m.

Alto Grado 3:10 p. m. a 3:50 p. m.

Claudio Narea & Los Prisioneros 4:15 p. m. a 5:05 p. m.

Iseo & Dodosound 5:30 p. m. a 6:20 p. m.

Serú Girán por Lebón y Aznar 6:45 p. m. a 7:45 p. m.

Esteman 8:10 p. m. a 9:00 p. m.

Mon Laferte 9:30 p. m. a 10:30 p. m.

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Escenario Bio By Vans

La Brigada RPF 2:30 p. m. a 3:10 p. m.

El Punto Ska 3:25 p. m. a 4:05 p. m.

Desorden Público 4:25 p. m. a 5:15 p. m.

Tokyo Ska Paradise Orchestra 5:35 p. m. a 6:25 p. m.

Green Valley 6:45 p. m. a 7:35 p. m.

Skampida 7:50 p. m. a 8:35 p. m.

Gondwana & Quique Neira 9:00 p. m. a 10:00 p. m.

Escenario ECO

Brina Quoya 2:30 p. m. a 3:10 p. m.

Elsa Riveros 3:25 p. m. a 4:05 p. m.

Lo Mismo Decían de Juana 4:20 p. m. a 5:00 p. m.

Los Tetas 5:15 p. m. a 6:05 p. m.

La Monky Band 6:25 p. m. a 7:05 p. m.

Porter 7:25 p. m. a 8:15 p. m.

Bándalos Chinos 8:35 p. m. a 9:35 p. m.

Tarima BBC