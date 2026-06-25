The Beatles y Apple Corps Ltd. reconocen oficialmente el ‘Global Beatles Day’ HOY 25 de junio

El 25 de junio de 1967, The Beatles entraron a Studio One en Abbey Road Studios, en Londres, y enviaron un mensaje al mundo. Transmitida en vivo como parte de Our World de la BBC, la primera transmisión televisiva internacional por satélite de su canción, “All You Need Is Love”, llegó a un estimado de 400 millones de personas en todo el mundo. Durante unos minutos extraordinarios, el mundo miró unido.

Décadas después, en 2009, la fan de toda la vida Faith Cohen decidió que este día merecía ser conmemorado. De esa convicción nació Global Beatles Day. Una celebración creada por fans y gestionada por fans, dedicada a la banda, su música y un mensaje que continúa resonando a través de generaciones y en todo el mundo: el amor es todo lo que necesitas.

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Desde conciertos tributo en Tokio hasta exposiciones temáticas de The Beatles en New York City, cantos colectivos en Buenos Aires y reuniones de fans en Liverpool, Global Beatles Day ha seguido creciendo de manera orgánica. Su crecimiento se ha construido sobre un amor perdurable por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr y su mensaje, y ha evolucionado hasta convertirse en un evento anual adoptado por fans que abarcan generaciones y continentes.

Ahora, en un hito importante para la celebración, Apple Corps Ltd, la compañía fundada por The Beatles para gestionar sus emprendimientos creativos y comerciales, ha reconocido formalmente Global Beatles Day.

Hoy, 25 de junio, junto con eventos en línea y presenciales en todo el mundo que celebran a la banda, The Beatles también estrenan una versión coloreada de su presentación de “All You Need Is Love” en BBC Our World de forma gratuita en YouTube. Al ser la primera vez que la icónica presentación se ha puesto disponible en línea, celebrará el aniversario de la icónica presentación, marcará Global Beatles Day y dará a los fans de todo el mundo la oportunidad de revivir ese espectacular momento global de 1967 y compartir su reacción en el chat en vivo.

En una comunicación a Faith Cohen esta semana, el CEO de Apple Corps, Tom Greene, elogió la iniciativa liderada por fans, escribiendo: “Más que nunca, el mensaje de The Beatles, y de ‘All You Need Is Love’, habla de algo vital para la comunidad, la conexión y el poder de reunir a las personas. Eso es lo que hace que Global Beatles Day sea tan especial. No pide nada más que las personas, dondequiera que estén, se detengan, escuchen y compartan un poco de alegría.”

El reconocimiento se siente apropiado para una banda cuyo impacto perdurable sigue siendo incomparable.

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The Beatles siguen siendo una de las agrupaciones más exitosas e influyentes de la historia. Más de cinco décadas después de su separación, su música continúa resonando a través de generaciones, desde fans que vivieron la Beatlemania en la década de 1960 hasta nuevas audiencias que descubren Hey Jude y Let It Be a través de streaming y redes sociales o The Two of US, utilizada actualmente en la exitosa película Project Hail Mary. Más allá de las ventas de discos, redefinieron la moda, la cultura juvenil, la composición de canciones y la producción de álbumes, impulsaron la “British Invasion” en América y redefinieron la música popular con álbumes innovadores como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Su legado continúa atrayendo a millones de visitantes a lugares emblemáticos como Abbey Road Studios, donde los fans aún acuden para recrear la icónica foto del cruce de Abbey Road. En un anuncio realizado a principios de este mes, 3 Savile Row, la ubicación de su icónico concierto en la azotea, se convertirá en la primera experiencia oficial para fans, con apertura en 2027. De cara al futuro, un muy esperado evento cinematográfico de cuatro películas sobre The Beatles está previsto para estrenarse en abril de 2028 a través de Sony Pictures Entertainment y Neal Street Productions. El proyecto marca la primera vez que Apple Corps Ltd. y The Beatles han otorgado derechos completos de historia de vida y música para una película con guion. Dirigido por Sam Mendes, estará protagonizado por Harris Dickinson (John Lennon), Barry Keoghan (Ringo Starr), Paul Mescal (Paul McCartney) y Joseph Quinn (George Harrison).

Global Beatles Day comenzó como una idea simple que se ha convertido en un movimiento global construido sobre alegría, unión y conexión, valores que se sienten cada vez más relevantes hoy. Y el 25 de junio, se espera que millones de fans en todo el mundo hagan exactamente lo que Global Beatles Day alienta: celebrar a The Beatles, su música y un mensaje que continúa resonando a través de generaciones y en todo el mundo: el amor es todo lo que necesitas