Kraken vs Turnstile: vote AQUÍ por su banda favorita en el Mundial del Rock de Radioacktiva

El Mundial del Rock de Radioacktiva sigue su rumbo. Varias bandas aseguraron su pase a la próxima ronda, gracias al apoyo y cariño de cada uno de sus fanáticos en cada jornada de esta icónica competencia de la música.

Durante el pasado viernes 13 de marzo, vivimos la clasificación de grandes bandas como fue el caso de Nirvana y Queen, junto a la caída de 2 gigantes de la talla de Foo Fighters e Iron Maiden.

Este lunes inicia una nueva semana del Mundial del Rock de Radioacktiva, y lo viviremos con grandes para el género nacional e internacional.

Muestra de ello es el primer cruce, donde Kraken se medirá a Turnstile. La primera de ella es una banda legendaria para el rock colombiano, la cual confiará en ver el apoyo de los hinchas locales.

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Aunque, enfrente tendrá a una gran banda de punk que, de hecho, se presentará en Colombia, durante esta semana por el FEP 2026, como es el caso de Turnstile.

El segundo cruce de HOY 16 de marzo en el Mundial del Rock

Claramente ese primer enfrentamiento guardará grandes emociones. Sin embargo, no será el único, incluso con la presencia de 2 brillantes referentes del rock.

En el segundo choque tendremos un enfrentamiento entre el rock europeo, y el rock latino. Este será con un cruce entre Ghost, de Suecia, y PXNDX de México.

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Ambas bandas se unirán de manera brillante en este enfrentamiento, con dos agrupaciones históricas de inicios de este milenio.

Les recordamos que aquí puede votar por su banda favorita para que se una a la lista de clasificados, la cual está compuesta por las siguientes agrupaciones: