¿System of a Down o Guns N’ Roses? Vote AQUÍ por su banda favorita en el Mundial del Rock de Radioacktiva

El Mundial del Rock prepara grandes emociones HOY 25 de marzo. Esta icónica competencia se prepara para definir a un nuevo clasificado a los cuartos de final, y lo hará con un enfrentamiento imperdible entre dos bandas gigantes.

Tras la clasificación de PXNDX y Queen sobre Kraken y Nirvana, los fanáticos del rock podrán elegir nuevos participantes que dirán presente en los cuartos de final.

En este caso, el enfrentamiento de este 25 de marzo será entre System of a Down y Guns N’ Roses. La legendaria banda de Serj Tankian dice presente tras haber eliminado a Pearl Jam.

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Los clasificados a cuartos de final del Mundial del Rock de Radioacktiva

Mientras que, la banda de los revólver y las rosas también se presentará en esta fase tras haberse impuesto a Led Zeppelin.

Sin lugar a dudas, estas dos bandas son parte del sector más grande y destacado de la industria del rock. Justo así lo demuestran sus fanáticos, y la amplia cantidad de éxitos que han llegado a componer.

Parte de esta grandeza quedó expuesta con lo que fueron los dos shows en vivo de ambas agrupaciones en Colombia durante el pasado año de 2025, donde dejaron momentos absolutamente inolvidables para miles de fanáticos en Bogotá y el país.

Lo cierto es que en este caso se medirán en el Mundial del Rock de Radioacktiva, y ustedes podrán votar AQUÍ para elegir a los nuevos clasificados.

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Les recordamos que, hasta ahora, las bandas que han avanzado a la próxima ronda de la competencia son: