Kraken vs PXNDX: vote AQUÍ a los nuevos clasificados en el Mundial del Rock de Radioacktiva

Llegó el momento de elegir a nuevos clasificados a cuartos de final en el Mundial del Rock de Radioacktiva. En año mundialista aprovechamos para medir a grandes agrupaciones que luchan por la corona de este icónico género.

Grandes agrupaciones han luchado en el campo de las votaciones con el apoyo de sus fanáticos, e incluso, algunos de ellos han quedado en el camino de forma inesperada.

Otras leyendas han conseguido avanzar, y de hecho han conseguido posicionarse como favoritos al icónico trono del rock.

Cada uno de estos enfrentamientos han dejado emociones inigualables, y de hecho, hoy les tenemos 2 eliminatorias más que están imperdibles.

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La primera de ellas será entre Nirvana y Queen. Estas dos bandas legendarias estremecieron a la industria durante el siglo pasado, con dos líderes que a pesar de haber fallecido se convirtieron en leyendas.

Aunque ambas tienen un puesto reservado en lo más alto del rock, en este caso se medirán por un lugar en los cuartos de final del Mundial de Radioacktiva.

Kraken vs PXNDX: la segunda eliminatoria en el Mundial del Rock

Claramente la primera eliminatoria prepara emociones brillantes que hacen que sea absolutamente imperdibles. Sin embargo, también les tenemos un segundo choque que estremecerá el rock latino.

Este se dará entre Kraken, la legendaria banda colombiana y PXNDX, la histórica agrupación del rock mexicano y mundial, gracias a su estilo emo y oscuro.

Sin lugar a dudas, ambas eliminatorias preparan choques igualados e imperdibles, y AQUÍ podrá votar por su banda elegida para clasificar.

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Les recordamos que, hasta el momento, los clasificados a cuartos de final son:

Soda Stereo (Argentina)

Green Day (Estados Unidos)

Los Prisioneros (Chile)