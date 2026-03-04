¿Por qué condenaron a 15 meses de prisión a Harry Maguire? Estas son las razones

El nombre de Harry Maguire vuelve a ocupar titulares internacionales. El defensor del Manchester United FC y habitual convocado de la Selección de Inglaterra fue condenado en Grecia a 15 meses de prisión en suspenso por un altercado ocurrido en 2020 durante unas vacaciones en la isla de Mykonos. Aunque la sentencia no implica ingreso inmediato en la cárcel, el caso reabre un episodio que ha perseguido al futbolista en los últimos años.

El fallo fue emitido por un tribunal en la isla de Syros, tras un proceso judicial que se extendió más de lo previsto. De hecho, el segundo juicio sufrió cuatro aplazamientos antes de llegar a una resolución definitiva esta semana.

¿Por qué condenaron a prisión a Harry Maguire?

La justicia griega lo declaró culpable de agresión, resistencia a la autoridad e intento de soborno, reduciendo la pena respecto al castigo inicial dictado en 2020, que había sido de 21 meses y diez días de prisión suspendida. Aquella primera condena quedó anulada tras la apelación presentada por su equipo legal, lo que obligó a repetir el procedimiento.

En términos prácticos, la actual condena no obligará a Maguire a ingresar en prisión siempre que no reincida en ningún delito. Sus abogados ya han confirmado que volverán a recurrir la decisión judicial, insistiendo en la inocencia del jugador, quien no estuvo presente en Grecia durante la lectura del veredicto.

¿Qué hizo Harry Maguire?

Los hechos se remontan a agosto de 2020. Según la versión oficial, el central inglés participó en una pelea a la salida de un bar en Mykonos y posteriormente protagonizó un altercado con agentes policiales. Sin embargo, el propio futbolista ha defendido públicamente una narrativa muy distinta.

En una entrevista concedida a la BBC poco después del incidente, Maguire aseguró que actuó presa del pánico al pensar que estaba siendo víctima de un secuestro. “Me golpearon en las piernas, entré en pánico. Pasé miedo por mi vida. Sé lo que pasó aquella noche, sé la verdad”, afirmó entonces.

Además, relató: “Nos pusieron de rodillas, con las manos en alto, y comenzaron a golpearnos. Me esposaron, me golpeaban en las piernas y me gritaban que mi carrera había terminado. En ese momento pensé que no podían ser policías, así que intenté huir. Por eso dicen que me resistí y que les agredí, pero no hubo puñetazos. No pensaba que fueran la policía”.

Por su parte, la policía griega mantiene que tanto el jugador como su hermano insultaron y agredieron físicamente a los agentes. Mientras el proceso judicial continúa abierto en instancias superiores, Maguire sigue enfocado en la competición doméstica inglesa, donde se espera que continúe disponible para los compromisos de la Premier League.