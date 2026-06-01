Siga EN VIVO la transmisión de Colombia vs. Costa Rica; la despedida de la ‘Sele’ para el Mundial
La Selección Colombia enfrenta a Costa Rica en un partido amistoso, previo al Mundial 2026 que es también su despedida oficial.
La Selección Colombia enfrenta a Costa Rica en un partido amistoso, previo al Mundial 2026 que es también su despedida oficial.
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El pelota comenzará a rodar a partir de las 6:00 p.m (hora Colombia) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá. El árbitro central será el ecuatoriano Guillermo Guerrero y esta es la nómina titular de Colombia.