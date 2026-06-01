Siga EN VIVO la transmisión de Colombia vs. Costa Rica; la despedida de la ‘Sele’ para el Mundial

Este 1 de junio, la Selección Colombia disputará su último partido amistoso antes de emprender su camino hacia el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. El encuentro se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que será también la despedida oficial de la tricolor ante su afición antes de viajar a la cita más importante del fútbol mundial.

Si no quiere perderse ningún detalle de este encuentro, siga el EN VIVO de Rock N’ Gol de Radioacktiva, donde encontrará toda la información, el minuto a minuto y las novedades del partido entre Colombia y Costa Rica. Lea también: ¿No va más en la Selección Colombia? Este sería el futuro equipo de Néstor Lorenzo tras el Mundial 🔴 EN VIVO Colombia vs. Costa Rica

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Titulares confirmados Colombia vs. Costa Rica

El pelota comenzará a rodar a partir de las 6:00 p.m (hora Colombia) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá. El árbitro central será el ecuatoriano Guillermo Guerrero y esta es la nómina titular de Colombia.