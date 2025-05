La canción más ‘grosera’ en la historia del heavy metal es de Pantera y se estrenó en 1992

Si de algo se caracteriza el heavy metal, es de tener sonidos fuertes, guitarras distorsionadas y mucha intensidad en cada una de sus canciones. Este es un género musical que nació a mediados de los 70’s en el Reino Unido y en los Estados Unidos.

Además de tener gran potencia en su sonido, sus letras igualmente son pesadas, oscuras y densas, usualmente con críticas llenas de furia y crudeza. Muchas de sus canciones tienen algunas groserías en su letra, pero algunas, sobrepasan todo límite.

¿Cuál es la canción más grosera del Heavy Metal?

Se cree que la canción más grosera del heavy metal es de ‘Fucking Hostile’ de Pantera, una banda estadounidense de heavy metal de Arlington, Texas. Su canción la definen como un grito de rebeldía y de crítica social. Con letras agresivas y el fuerte sonido de metal, el grupo expresa su descontento frente a las normas y estructuras sociales.

Según explica una nota de Letras, este tema es una canción que aborda la hipocresía y la corrupción que el vocalista percibió en la sociedad, criticando la manera en que las personas son juzgadas y controladas por sistemas de creencias y leyes arbitrarias. Musicalmente, la canción se caracteriza por tener un estilo agresivo y directo.

¿Por qué es tan grosera?

En la canción se puede encontrar varias veces la popular grosería de “Fucking”, al menos 6 veces en la letra. Además, tiene otras expresiones que podrían considerarse bruscas y fuertes, como:

“ Your verbal masturbate ”: esta expresión se usa de modo despectivo y se refiere a alguien que habla de forma arrogante o egocéntrica.

“A fucking wives tale” : esta expresión se usa para señalar de manera despectiva a un mito o creencia falsa, en este caso una “wives’ tale”, que es un cuento popular sin base real.

”: esta expresión se usa de modo despectivo y se refiere a alguien que habla de forma arrogante o egocéntrica. : esta expresión se usa para señalar de manera despectiva a un mito o creencia falsa, en este caso una “wives’ tale”, que es un cuento popular sin base real. “Fucking hostile”: esta expresión la usa en repetidas ocasiones en la canción. Con esta expresión, se acentúa la rabia y la hostilidad.

Letra en inglés y español

Hostiles

Fucking Hostile

Casi todos los días

Almost every day

Veo la misma cara

I see the same face

En tubo de imagen roto

On broken picture tube

Se ajusta a la actitud

It fits the attitude

Si pudieras verte a ti mismo

If you could see yourself

Te pusiste en un estante

You put you on a shelf

Tu verbal masturbarse

Your verbal masturbate

Promete nausear

Promise to nauseate

Hoy voy a jugar el papel de no-padre

Today I’ll play the part of non-parent

No hacer cien reglas para que sepas sobre ti

Not make a hundred rules for you to know about yoursef

No mentir y hacerte creer lo que es malo

Not lie and make you believe what’s evil

Es hacer el amor y hacer amigos y conocer a Dios a tu manera

Is making love and making friends and meeting God you’re own way

El camino correcto

The right way

Para ver

To see

Para sangrar

To bleed

No se puede enseñar

Cannot be taught

A su vez

In turn

Nos estás haciendo

You’re making us

Hostiles

Fucking hostile

Estamos solos

We stand alone

La verdad en el bien y en el mal

The truth in right and wrong

Los límites de la ley

The boundaries of the law

Parece que te pierdes el punto

You seem to miss the point

Arrestando por una articulación

Arresting for a joint

Parece que te preguntas por qué

You seem to wonder why

Cientos de personas mueren

Hundreds of people die

Estás escribiendo boletos, hombre

You’re writing tickets man

Saltaron a mi madre, corrieron

My mom got jumped, they ran

Ahora haré de funcionario público

Now I’ll play a public servant

Servir y proteger por la ley y el Estado

To serve and protect by the law and the state

Arrestaría a los punks que violan y asesinan

I’d bust the punks that rape steal and murder

Y déjalo estar si me cruzas, te estrecharía la mano como un hombre

And leave you be if you crossed me, I’d shake your hand like a man

No es un Dios

Not a God

Para ver

To see

Para sangrar

To bleed

No se puede enseñar

Cannot be taught

A su vez

In turn

Nos estás haciendo

You’re making us

Hostiles

Fucking hostile

Estamos solos

We stand alone

Ven a conocer a tu creador, chico

Come meet your maker, boy

Algunas cosas que no puedes disfrutar

Some things you can’t enjoy

Debido al cielo/infiernos

Because of heaven/hell

Un cuento de esposas

A fucking wives’ tale

Te lo metieron en la cabeza

They put it in your head

Entonces te meten en tu cama

Then put you in your bed

Está viendo decir tus oraciones

He’s watching say your prayers

Porque Dios está en todas partes

‘Cause God is everywhere

Ahora jugaré a un hombre aprendiendo sacerdocio

Now I’ll play a man learning priesthood

¿Quién está a punto de tomar la prueba definitiva en la vida

Who’s about to take the ultimate test in life

Yo cuestiono las cosas porque soy humano

I question things because I am human

Y no llames a nadie mi padre que no esté más cerca que un extraño

And call no one my father who’s no closer that a stranger

No te escucharé

I won’t listen

Para ver

To see

Para sangrar

To bleed

No se puede enseñar

Cannot be taught

A su vez

In turn

Nos estás haciendo

You’re making us

Maldito

Fucking

Maldito

Fucking

Maldito

Fucking

Hostiles

Fucking hostile