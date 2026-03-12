Revelan primer tráiler de los nuevos episodios de ‘Malcolm In The Middle’: ¿Cuándo se estrenan?

‘Malcolm In The Middle’ ha sido, sin dudas, una de las series más éxitosas de este siglo. Esta producción ha encantado a miles de fanáticos, gracias a un estilo tradicional que le permitió convertirse en un clásico de las ‘sitcom’.

Aunque han pasado más de 20 años desde el lanzamiento de esta producción, miles de fanáticos recuerdan con cariño su trama, y por supuesto también sus personajes.

Gracias a esto, durante este 2026 la emoción es total, debido a la llegada de nuevos episodios de esta serie, con los que se le buscará dar un cierre novedoso a la producción.

Este 12 de marzo los nuevos capítulos se convirtieron en noticia. Ello gracias a que se reveló el primer tráiler de estos episodios que están cerca de ser lanzados.

Primer tráiler de los nuevos episodios de ‘Malcolm In The Middle’

Desde el anuncio de nuevos episodios de ‘Malcolm In The Middle’ la emoción del público ha sido total. Los amantes de la nostalgia han celebrado la posibilidad de poder ver nuevamente a personajes como Dewey o el propio Malcolm.

En el mes de diciembre se revelaron algunas fotografías de como lucían los personajes de esta serie, lo que generó gran expectativa alrededor de esta serie.

Esto sobre todo por el regreso de la gran mayoría de los actores a sus roles originales. Uno de los pocos cambios fue el de Caleb Ellsworth-Clark bajo el papel de Dewey, en vez de Eric Per Sullivan.

Después de tantos años, ha regresado Malcolm In The Middle pic.twitter.com/kRIhfi5fj1 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) December 29, 2025

Aun así, el gran deseo de los fanáticos era poder ver a estos actores en escena, ya que, al menos hasta este 12 de marzo no había sucedido.

Luego de una larga espera, se lanzó el primer tráiler de estos capítulos, donde se pudo ver al detalle lo que traen estas nuevas entregas.

La sorpresa de los fans ha sido notable, sobre todo por el pequeño vistazo que se pudo dar al nuevo actor de Dewey en escena.

¿Cuándo se estrenan?

En caso de que desee disfrutar estos episodios, les recordamos que serán 4 capítulos, los cuales se estrenarán el próximo 14 de abril.

Si desea disfrutarlos, les recordamos que puede hacerlo a través de la plataforma oficial de Disney+, siempre y cuando tenga una suscripción a este servicio.