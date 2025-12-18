Las canciones de rock que debe escuchar en Navidad; los clásicos imperdibles de la época

El rock tiene una forma única de quitarle lo meloso a la Navidad y darle una energía mucho más potente. Hay clásicos que ya son parte del ADN de estas fechas, mezclando campanas con distorsión y solos de guitarra. Aquí le contamos cuáles son esas canciones que sí o sí tiene que escuchar en esta época, imperdibles para armar un playlist de alto voltaje.

Si no es amante de la época o las canciones, algunas de rock le podrían ayudarlo a pasar mucho mejor durannte estos días de celebración. Agregue los temas a su playlist y disfrute de ellas. ¿Ya las ha escuchado?

Las canciones de rock que debe escuchar en Navidad

Estas son las cinco canciones más escuchadas de la época y que no se puede perder en ningun momento. Aquí se las presentamos.

‘Happy Xmas (War Is Over)’ – John Lennon & Yoko Ono

Es la canción más popular y exitosa de Navidad. Logró trascender la festividad para convertirse en un himno de paz. Su estribillo, cantado por un coro de niños, junto con la mezcla de esperanza y crítica social, hace que la gente conecte con ella a un nivel emocional profundo cada año.

2. ‘Run Rudolph Run’ – Chuck Berry

Es pura energía de los años 50. Chuck Berry tomó la figura infantil de Rodolfo el reno y la puso a correr a ritmo de blues y rock & roll desenfrenado. Su estructura es tan pegajosa y su ritmo tan bailable que ha sido versionada por cientos de artistas, manteniendo vivo el espíritu rebelde de la época.

3. ‘Merry Xmas Everybody’ – Slade

Representa el lado más festivo y ruidoso de la Navidad. Con su grito icónico, la canción celebra las reuniones familiares sin pretensiones: la abuela bailando, los tíos bebiendo y la alegría de mirar al futuro. Es una inyección de optimismo que nunca falla en las fiestas.

4. ‘Thank God It’s Christmas’ – Queen

La voz de Freddie Mercury eleva cualquier tema, pero aquí logra transmitir un sentimiento de alivio y gratitud. La letra habla de lo difícil que puede ser el año y cómo la Navidad llega como un respiro necesario. Es una balada de rock que se siente como un abrazo cálido después de un largo invierno.

5. ‘Mistress for Christmas’ – AC/DC

AC/DC toma los clichés como las campanas, Santa Claus y los convierte en una canción de hard rock puro sobre deseos mundanos y diversión adulta. Es extremadamente popular porque rompe con la solemnidad de la fecha y le pone una dosis de humor y popular.