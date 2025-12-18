Las canciones de rock que debe escuchar en Navidad; los clásicos imperdibles de la época
Aprovechando la época decembrina, estas son las canciones de rock de Navidad para dar una energía más potente.
El rock tiene una forma única de quitarle lo meloso a la Navidad y darle una energía mucho más potente. Hay clásicos que ya son parte del ADN de estas fechas, mezclando campanas con distorsión y solos de guitarra. Aquí le contamos cuáles son esas canciones que sí o sí tiene que escuchar en esta época, imperdibles para armar un playlist de alto voltaje.
Si no es amante de la época o las canciones, algunas de rock le podrían ayudarlo a pasar mucho mejor durannte estos días de celebración. Agregue los temas a su playlist y disfrute de ellas. ¿Ya las ha escuchado?
Estas son las cinco canciones más escuchadas de la época y que no se puede perder en ningun momento. Aquí se las presentamos.
Es la canción más popular y exitosa de Navidad. Logró trascender la festividad para convertirse en un himno de paz. Su estribillo, cantado por un coro de niños, junto con la mezcla de esperanza y crítica social, hace que la gente conecte con ella a un nivel emocional profundo cada año.
2. ‘Run Rudolph Run’ – Chuck Berry
Es pura energía de los años 50. Chuck Berry tomó la figura infantil de Rodolfo el reno y la puso a correr a ritmo de blues y rock & roll desenfrenado. Su estructura es tan pegajosa y su ritmo tan bailable que ha sido versionada por cientos de artistas, manteniendo vivo el espíritu rebelde de la época.
3. ‘Merry Xmas Everybody’ – Slade
Representa el lado más festivo y ruidoso de la Navidad. Con su grito icónico, la canción celebra las reuniones familiares sin pretensiones: la abuela bailando, los tíos bebiendo y la alegría de mirar al futuro. Es una inyección de optimismo que nunca falla en las fiestas.
4. ‘Thank God It’s Christmas’ – Queen
La voz de Freddie Mercury eleva cualquier tema, pero aquí logra transmitir un sentimiento de alivio y gratitud. La letra habla de lo difícil que puede ser el año y cómo la Navidad llega como un respiro necesario. Es una balada de rock que se siente como un abrazo cálido después de un largo invierno.
5. ‘Mistress for Christmas’ – AC/DC
AC/DC toma los clichés como las campanas, Santa Claus y los convierte en una canción de hard rock puro sobre deseos mundanos y diversión adulta. Es extremadamente popular porque rompe con la solemnidad de la fecha y le pone una dosis de humor y popular.