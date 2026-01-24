¿Cuántos pisos tiene la torre más alta de Bogotá? Mide aproximadamente 216 metros

En los últimos años, la arquitectura en Colombia y Latinoamérica ha entrado en una especie de carrera vertical: cada ciudad quiere levantar la torre más alta, más moderna y más impactante de la región. Países como México, Brasil y Chile han visto nacer rascacielos imponentes que compiten por dominar el skyline, mientras que en Colombia la atención se ha centrado en Bogotá, donde los edificios han comenzado a transformar la forma en que se percibe la capital.

Bogotá es una ciudad que combina historia, cultura y modernidad de manera única. Sus calles, cafés, museos y parques se mezclan con un skyline que cada año se eleva más, reflejando el crecimiento urbano y arquitectónico de la capital colombiana.

¿Cuántos pisos tiene la torre más alta de Bogotá?

En este contexto, la Torre Sur del complejo BD Bacatá se destaca como la torre más alta de Bogotá y de Colombia. Este rascacielos multipropósito alcanza una altura aproximada de 216 metros y cuenta con 67 pisos, imponiéndose sobre cualquier otro edificio de la ciudad. Aunque algunos diseños iniciales mencionaban alturas superiores de hasta 240 metros, su construcción final ya marca un antes y un después en el skyline bogotano.

Caminar por el centro de Bogotá y levantar la mirada hacia este gigante urbano es toda una experiencia. La Torre Sur no solo destaca por su altura, sino también por su función multipropósito: combina oficinas, residencias y espacios comerciales en un solo edificio, creando un pequeño microcosmos urbano donde se puede vivir, trabajar y disfrutar del entorno sin salir de sus instalaciones.

Además, la torre se ha convertido en un referente para fotógrafos, turistas y curiosos que buscan capturar vistas panorámicas únicas de Bogotá. Desde sus últimos pisos, es posible admirar las montañas que rodean la capital y el ritmo constante de una ciudad que crece, se moderniza y se atreve a mirar hacia el cielo.

Este fenómeno refleja la tendencia del crecimiento vertical en Bogotá, impulsada por la densidad urbana y la necesidad de aprovechar el espacio en altura. Cada piso de la Torre Sur representa un símbolo de modernidad, audacia y desarrollo arquitectónico, consolidando su lugar como un ícono del skyline colombiano.

