¿Cuántos pisos tiene la torre más alta de Bogotá? Mide aproximadamente 216 metros
En los últimos años, la arquitectura en Colombia y Latinoamérica ha entrado en una especie de carrera vertical: cada ciudad quiere levantar la torre más alta, más moderna y más impactante de la región. Países como México, Brasil y Chile han visto nacer rascacielos imponentes que compiten por dominar el skyline, mientras que en Colombia la atención se ha centrado en Bogotá, donde los edificios han comenzado a transformar la forma en que se percibe la capital.
Bogotá es una ciudad que combina historia, cultura y modernidad de manera única. Sus calles, cafés, museos y parques se mezclan con un skyline que cada año se eleva más, reflejando el crecimiento urbano y arquitectónico de la capital colombiana.
En este contexto, la Torre Sur del complejo BD Bacatá se destaca como la torre más alta de Bogotá y de Colombia. Este rascacielos multipropósito alcanza una altura aproximada de 216 metros y cuenta con 67 pisos, imponiéndose sobre cualquier otro edificio de la ciudad. Aunque algunos diseños iniciales mencionaban alturas superiores de hasta 240 metros, su construcción final ya marca un antes y un después en el skyline bogotano.
Caminar por el centro de Bogotá y levantar la mirada hacia este gigante urbano es toda una experiencia. La Torre Sur no solo destaca por su altura, sino también por su función multipropósito: combina oficinas, residencias y espacios comerciales en un solo edificio, creando un pequeño microcosmos urbano donde se puede vivir, trabajar y disfrutar del entorno sin salir de sus instalaciones.
Además, la torre se ha convertido en un referente para fotógrafos, turistas y curiosos que buscan capturar vistas panorámicas únicas de Bogotá. Desde sus últimos pisos, es posible admirar las montañas que rodean la capital y el ritmo constante de una ciudad que crece, se moderniza y se atreve a mirar hacia el cielo.
Este fenómeno refleja la tendencia del crecimiento vertical en Bogotá, impulsada por la densidad urbana y la necesidad de aprovechar el espacio en altura. Cada piso de la Torre Sur representa un símbolo de modernidad, audacia y desarrollo arquitectónico, consolidando su lugar como un ícono del skyline colombiano.
