¿Se calentaron los ánimos? Roberto Cardona y Pipe Flórez de LOS40 protagonizaron tensa discusión

Roberto Cardona y Pipe Flórez protagonizaron una tensa discusión durante el más reciente episodio de ‘Impresentables’, programa de LOS40. Aunque el enfrentamiento generó sorpresa entre los demás integrantes del espacio, posteriormente se conoció la verdad detrás.

El momento ocurrió mientras los presentadores hablaban sobre el cantante colombiano Beéle. En medio de la conversación, Pipe Flórez acusó a Cardona de intentar “apagar” al artista barranquillero.

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Ante el señalamiento, Cardona le pidió a su compañero que explicara el motivo de sus declaraciones. Sin embargo, Flórez continuó con sus cuestionamientos y se refirió a algunas actitudes y comentarios que, según la situación planteada, Roberto habría realizado en contra del intérprete de múltiples éxitos-

La discusión llamó la atención de Isabella McCausland, Juan Pélaez y Sebas Podcast, quienes observaban el intercambio fuerte de palabras entre sus compañeros. La tensión aumentó cuando Cardona comenzó a golpear la mesa y exigió respeto. Además, le pidió a Pipe Flórez que se retractara de sus declaraciones, algo que no ocurrió durante la escena.

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Minutos después, ambos presentadores comenzaron a reír y revelaron que la discusión había sido simulada. La actuación tenía como objetivo hacerle una broma al resto del equipo y, al mismo tiempo, representar una reciente polémica protagonizada por periodistas deportivos.

La discusión que representaron

La escena de ‘Impresentables’ estuvo inspirada en el enfrentamiento entre Eduardo Luis y Pacho Vélez durante una emisión de radio en vivo.

El altercado se produjo mientras los periodistas analizaban el desempeño de Rafael Dudamel como entrenador del Deportivo Cali. En medio de la conversación, Eduardo Luis cuestionó a Vélez por sus comentarios sobre el técnico y le manifestó: “dos semanas sacando a Dudamel y no has podido”.

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El comentario generó una reacción de Pacho Vélez y desencadenó una discusión entre ambos periodistas. Juan Felipe Cadavid intervino para intentar controlar la situación, que había aumentado de tono durante la transmisión.

A partir de esta situación, Cardona y Flórez realizaron una representación en ‘Impresentables’, adaptando la discusión para convertirla en una parodia dentro del programa.