Ryan Reynolds buscó al ‘perro más feo del mundo’ para Deadpool 3: interpretará a Dogpool

Cada vez falta menos para ver la tercera entrega de Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds, en la que compartirá pantalla con Wolverine, Hugh Jackman, el aclamado miembro de los X-men. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre la trama de la película, pero esto solo aumenta la emoción de los seguidores.

Las grabaciones comenzaron el 22 de mayo de 2023 en Londres, pero a mediados de julio debieron detenerse por las huelgas de actores y guionistas de Hollywood. Finalmente, se reanudaron en noviembre y terminaron el 24 de enero de 2024.

Reynolds compartió la alegría que le generaba el proyecto en sus redes sociales: “El traje esconde la sangre. También el sudor… Pero hoy, con el rodaje de Deadpool, son sobre todo lágrimas. Un enorme y eterno agradecimiento al reparto y al equipo de nuestra película, que lucharon contra el viento, la lluvia, las huelgas y Hugh Jackman… todo bajo la incondicional dirección de Shawn Levy. Pude hacer una película con mis mejores amigos y eso no ocurre muy a menudo. Nos vemos el 26 de julio”.

Peggy es una perrita que nació de un cruce entre un pug y un crestado chino, que en 2023 fue nombrada como la “perra más fea de Reino Unido” por Parrot Print. Tras participar en el concurso, Peggy ganó bastante popularidad, por lo que su familia decidió crearle una cuenta de Instagram.

Holly Middleton, su dueña, menciona que por su apariencia, el canino siempre ha llamado la atención de las personas. “Se preguntaban si tenía alguna condición o si había algo malo en ella, pero nunca se acercaban, simplemente se susurraban entre ellos”, afirmó durante una entrevista.

Peggy interpretará a Dogpool, compañero de cuatro patas de Deadpool. Su participación en la cinta fue anunciada por el mismo Reynolds en una publicación en sus redes sociales. “¿Acaso Dogpool salvó el día? No hay una oportunidad en el infierno de los Gremlins. Pero, actualmente está causando pesadillas en el departamento de merchandising de Disney”, escribió el actor.

ONLY YOU (And You Alone) – The Platters

BYE BYE BYE – *NSYNC

ANGEL OF THE MORNING – Merrilee Rush & The Turnabouts

SLASH – Stray Kids

GLAMOROUS – Fergie

IRIS – The Goo Goo Dolls

THE POWER OF LOVE – Huey Lewis & The News

I´M A RAMBLIN’ MAN – Waylon Jennings

YOU BELONG TO ME – Patsy Cline (Featuring – The Jordanaires)

THE LADY IN RED – Chris de Burgh

I´M WITH YOU – Avril Lavigne

THE GREATEST SHOW (From “The Greatest Showman” / Soundtrack version) – Zac Efron and Zendaya and Hugh Jackman and Keala Settle and The Greatest Showman Ensemble

YOU´RE THE ONE THAT I WANT – Olivia Newton-John and John Travolta

I´LL BE SEEING YOU – Jimmy Durante

MAKE ME LOSE CONTROL – Eric Carmen

YOU´RE ALL I NEED TO GET BY (with the Royal Philharmonic Orchestra) – Aretha Franklin

GOOD RIDDANCE (Time of Your Life) – Green Day