Roger Waters insiste con sus críticas a los Osbourne y descarta pedir disculpas

Roger Waters volvió a quedar en el centro de la charla en redes sociales tras una nueva aparición televisiva en la que retomó su cruce con la familia Osbourne. El músico fue invitado al programa Piers Morgan Uncensored, donde le preguntaron de forma directa si pensaba disculparse por sus comentarios sobre Ozzy Osbourne, el histórico cantante de Black Sabbath, y por el malestar que sus palabras pudieron haber generado.

Al comienzo, Waters dio una respuesta que parecía abrir la puerta a una posible disculpa. “Sí, por supuesto que me disculparía”, dijo. Sin embargo, enseguida marcó distancia y apuntó contra Sharon Osbourne, viuda del cantante.

Le puede interesar: Sharon Osbourne rompe el silencio tras la muerte de Ozzy Osbourne con curioso mensaje

“No porque tenga algún aprecio por Sharon Osbourne. Ella es una sionista furiosa… y me ha acusado de todo tipo de cosas. Me acusa constantemente porque es parte del lobby israelí”, afirmó, lo que llevó al conductor a insistir sobre una disculpa dirigida a la familia.

La respuesta fue clara. “En realidad, no”, contestó Waters, aunque hizo una excepción con Jack Osbourne. “Bueno, con Jack [Osbourne]. Si quiere hablar conmigo, puedo hacerlo y no seré desagradable. Lamento que hayas perdido a tu papá, Jack, pero estas son conversaciones que uno tiene sobre personas. Yo fui honesto. Dije que no me gustaba Black Sabbath”, explicó, remarcando que se trató de una opinión personal y no de un ataque directo.

Necesitas saber: Rob Halford reveló como reaccionó al fallecimiento de Ozzy Osbourne: “lloré mares”

El exintegrante de Pink Floyd también se refirió a la figura pública de Ozzy y a los episodios que marcaron su carrera. “He escuchado algo desde entonces y la música es perfectamente aceptable. Todo fue una especie de histrionismo. No me gustan las personas que muerden cabezas de murciélagos. Me parece repugnante. Sé que está muerto y no puede volver para decir ‘perdón’. Si es que realmente lo hizo. Nadie sabe si ocurrió o no”, sostuvo.

Ante la insistencia del conductor sobre si se arrepentía de algo, Waters fue contundente: “No me arrepiento de nada en la vida, salvo de no haber sido más exitoso en lograr que la gente entienda lo importante que es que, como raza humana, reconozcamos y empaticemos con todos nuestros hermanos y hermanas del mundo, y garanticemos iguales derechos humanos bajo la ley internacional”.

Ver también: Dueto soñado: esta fue la última colaboración de Ozzy Osbourne ¿Cuándo se estrena?

Roger Waters says he has no regrets about his remarks on Ozzy Osbourne, new interview with Piers Morgan. pic.twitter.com/PeHEVByimD — Rock Photography (@Photomusicrock) January 17, 2026

Este cruce tiene antecedentes. En agosto del año pasado, Waters ya había generado enojo cuando dijo en el podcast The Independent Ink: “No me importa Black Sabbath, nunca me importó. No tengo ningún interés en morder cabezas de gallinas o lo que sea que hagan. No podría importarme menos”. En ese momento, Jack Osbourne respondió con dureza en Instagram y la familia lanzó una remera de edición limitada burlándose del músico.