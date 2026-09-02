Santa Fe vs Millonarios: hora y dónde ver el ‘clásico’ capitalino en la Liga BetPlay 2026-II
Independiente Santa Fe se medirá a Millonarios en un nuevo enfrentamiento imperdible en el clásico capitalino.
Independiente Santa Fe se medirá a Millonarios en un nuevo enfrentamiento imperdible en el clásico capitalino.
Independiente Santa Fe vs Millonarios será un partido imperdible para los amantes del fútbol colombiano este 2 de septiembre. Los equipos capitalinos vuelven a chocar en un nuevo clásico, con la ambición de poder conseguir 3 puntos claves.
El ‘león’ buscará dar el campanazo en su condición de local, aunque, el equipo ‘embajador’ confía en poder aguarle la fiesta a los santafereños.
En caso de que no quieras perderte ni un detalle de este encuentro, aquí les contamos todo lo que debe saber de este encuentro, y también la hora en la que dará inicio.
Independiente Santa Fe y Millonarios han vivido realidades distintas en el inicio del segundo semestre de la Liga BetPlay 2026-II. Por un lado, el equipo ‘embajador’ está quinto en la tabla, con un total de 11 puntos.
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Por otro lado, el ‘león’ está presente en el puesto 13 con 6 unidades. Este inicio por parte de ambos clubes ha presentado la tabla de posiciones de la siguiente manera:
1- América de Cali – 17 puntos
2- Deportes Tolima – 13 puntos
3- Atlético Nacional – 12 puntos
4- Independiente Medellín – 12 puntos
5- Millonarios – 11 puntos
6- Llaneros – 11 puntos
7- Atlético Bucaramanga – 10 puntos
8- Once Caldas – 9 puntos
9- Águilas Doradas – 9 puntos
10- Deportivo Cali – 8 puntos
11- Cúcuta Deportivo – 8 puntos
12- Inter de Bogotá – 7 puntos
13- Independiente Santa Fe – 6 puntos
14- Fortaleza – 6 puntos
15- Deportivo Pereira – 5 puntos
16- Jaguares de Córdoba – 5 puntos
17- Junior de Barranquilla – 2 puntos
18- Alianza – 2 puntos
19- Boyacá Chicó – 2 puntos
20- Deportivo Pasto – 1 punto
Ambos equipos confían en poder conseguir un mejor panorama, pero para ello deberán buscar 3 puntos claves en un gran choque entre si este 2 de septiembre.
Si desea disfrutar de este encuentro, le contamos que este partido se dará a cabo este 2 de septiembre, con puntapié inicial a las 8:25 p.m. desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.
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Para sintonizar este encuentro deberá ver la señal oficial de WinSports+. Del mismo modo, también puede seguir el partido con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.