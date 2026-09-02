Santa Fe vs Millonarios: hora y dónde ver el ‘clásico’ capitalino en la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Santa Fe vs Millonarios será un partido imperdible para los amantes del fútbol colombiano este 2 de septiembre. Los equipos capitalinos vuelven a chocar en un nuevo clásico, con la ambición de poder conseguir 3 puntos claves.

El ‘león’ buscará dar el campanazo en su condición de local, aunque, el equipo ‘embajador’ confía en poder aguarle la fiesta a los santafereños.

En caso de que no quieras perderte ni un detalle de este encuentro, aquí les contamos todo lo que debe saber de este encuentro, y también la hora en la que dará inicio.

Así llegan ambos equipos

Independiente Santa Fe y Millonarios han vivido realidades distintas en el inicio del segundo semestre de la Liga BetPlay 2026-II. Por un lado, el equipo ‘embajador’ está quinto en la tabla, con un total de 11 puntos.

Más noticias: Santa Fe tomó drástica decisión ante el clásico contra Millonarios este miércoles; esto se sabe

Por otro lado, el ‘león’ está presente en el puesto 13 con 6 unidades. Este inicio por parte de ambos clubes ha presentado la tabla de posiciones de la siguiente manera:

1- América de Cali – 17 puntos

2- Deportes Tolima – 13 puntos

3- Atlético Nacional – 12 puntos

4- Independiente Medellín – 12 puntos

5- Millonarios – 11 puntos

6- Llaneros – 11 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

8- Once Caldas – 9 puntos

9- Águilas Doradas – 9 puntos

10- Deportivo Cali – 8 puntos

11- Cúcuta Deportivo – 8 puntos

12- Inter de Bogotá – 7 puntos

13- Independiente Santa Fe – 6 puntos

14- Fortaleza – 6 puntos

15- Deportivo Pereira – 5 puntos

16- Jaguares de Córdoba – 5 puntos

17- Junior de Barranquilla – 2 puntos

18- Alianza – 2 puntos

19- Boyacá Chicó – 2 puntos

20- Deportivo Pasto – 1 punto

Ambos equipos confían en poder conseguir un mejor panorama, pero para ello deberán buscar 3 puntos claves en un gran choque entre si este 2 de septiembre.

Hora y dónde ver EN VIVO Santa Fe vs Millonarios

Si desea disfrutar de este encuentro, le contamos que este partido se dará a cabo este 2 de septiembre, con puntapié inicial a las 8:25 p.m. desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Más noticias: ¿Quién dirigirá el clásico en Millonarios? El equipo ‘embajador’ reveló su nuevo entrenador

Para sintonizar este encuentro deberá ver la señal oficial de WinSports+. Del mismo modo, también puede seguir el partido con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.