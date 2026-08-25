Allison, The Mills, Don Tetto y más tendrán concierto gratis en Bucaramanga: ¿Cuándo y cómo ir?

Allison, The Mills y Don Tetto son 3 de las bandas más representativas del rock en español en los últimos años. Estas agrupaciones han brillado de forma ntoable a lo largo de Latinoamérica, gracias a su potencia y talento indudable.

Miles de fanáticos han soñado con la posibilidad de ver a alguno de estos grupos en vivo. Sin embargo, gracias a un evento imperdible, tendrá la opción ver a las 3 juntas, en una ocasión que estará imperdible.

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En caso de que sea fanático de alguna de estas 3 agrupaciones y quiera ser parte de este show en Colombia, aquí les contamos cuando y dónde será.

Allison, The Mills, Don Tetto y más tendrán concierto gratis

Indudablemente, a inicios de este siglo varias agrupaciones de rock en español han saltado a la fama. Varias de ellas han encantado al público y se han convertido en parte inolvidable de la vida de los fans.

Muchos de ellos han destacado con sus canciones inolvidables, pero también con presentaciones totalmente imperdibles a nivel internacional.

Gracias a esto, miles de fanáticos han soñado con escuchar estas canciones en vivo, en shows que recuerden al pasado y a épocas donde estas bandas eran predominantes.

Este mismo año habrá una posibilidad imperdible en Bucaramanga, gracias a un show que reunirá a estas y más sobre la tarima para los amantes del rock.

Se trata de la Feria Bonita, con una programación que irá desde el 4 de septiembre, hasta el próximo 11 de septiembre, con 4 eventos musicales imperdibles: Festival de la familia, Super Concierto, BucaraRock y TropiFest.

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En el caso del BucaraRock, su fecha será el 10 de septiembre, y presentará a varias bandas históricas para la música. Este show tendrá 4 agrupaciones como lo son: Nepentes, The Mills, Allison y Don Tetto.

El evento tendrá lugar en la Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán. Su entrada fue gratis, aunque la mayoría boletería ya está agotada. Estas entradas son dadas por parte del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.

Dicha institución reveló que pronto llevará a cabo nuevas entregas de boletas gratis, por lo que deberá estar atento a sus redes sociales.

En caso de que quiera ir a este show, deberá contar con una de estas entradas repartidas de forma gratuita. Indudablemente, esta será una jornada imperdible para los amantes del rock en español, con 4 bandas imperdibles en la tarima.