¿Dónde van a quedar las nuevas cámaras de fotomulta en Bogotá? Serán 5 en total

Bogotá se prepara para ampliar su sistema de vigilancia vial con la instalación de nuevas cámaras de fotomulta en diferentes puntos de la ciudad. La medida busca fortalecer el control sobre las principales infracciones de tránsito y promover una conducción más responsable entre los ciudadanos.

Ante el anuncio, una de las principales dudas de los conductores es dónde estarán ubicados estos nuevos dispositivos y qué zonas estarán bajo mayor vigilancia. A continuación, le contamos cuáles son los puntos contemplados y qué se sabe hasta el momento sobre su implementación.

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¿Dónde van a quedar las nuevas cámaras de fotomulta?

La intalación de estas nuevas ‘Cámaras Salvavidas’ ha generado gran controversia entre los ciudadanos, especialmente los conductores. A pesar de ello, la Secretaría de Movilidad mencionó que tomó la decisión “como parte de una estrategia integral de seguridad vial que busca prevenir siniestros”.

Las cámaras van estar ubicadas en tres corredores estratégicos y principales de la ciudad: Avendia de las Américas, NQS y Avenida El Dorado. A continuación le contamos dónde van a estar ubicadas específicamente para que las tenga en cuenta y evite alguna sanción.

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Av. NQS con calle 9, en ambos sentidos. Av. NQS con calle 47A, en ambos sentidos. AV. El Dorado con carrera 17, oriente – occidente. Av. El Dorado con carrera 25, oriente – occidente. Av. Las Américas con carrera 58, en ambos sentidos.

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En estos corredores los conductores podrán transitar a una velocidad máxima de 50 km/h, de lo contrario, podrán recibir una multa por límite de velocidad de 633.200 pesos. Además, estas cámaras podrán detectar si el vehículo cuenta con la revisión técnico-mecánica.