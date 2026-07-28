¿Habrá ‘Mortal Kombat 3’? Revelan la razón por la que se completaría la trilogía de estas películas

‘Mortal Kombat’ ha sido una de las películas protagonistas del mundo del entretenimiento. Este videojuego llegó a la gran industria, con dos entregas que han emocionado a los amantes de la nostalgia y el ‘gaming’.

Esta franquicia ha contado con películas que han demostrado una cantidad notable de acción y emoción para miles de fanáticos en el mundo.

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El lanzamiento de esta segunda entrega se dio en este 2026, pero ya muchos empiezan a pensar en una tercera parte. En un principio esta posibilidad se puso en duda, pero la opción comienza a ser cada vez más real, y aquí les contamos la raón.

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La salida de ‘Mortal Kombat 2’, sin lugar a dudas, generó gran emoción. Miles de personas deseaban ver esta producción, pero, su comienzo en las salas de cine no contó con el éxito esperado.

Las cifras de recolección no fueron las esperadas, sobre todo al tratarse de una secuela que continúa el camino de la primera entrega.

No obstante, tras su llegada a plataformas digitales, ‘Mortal Kombat 2’ empezó a contar una cantidad importante de relevancia, al punto de llegar a romper récords.

El éxito en el ‘streaming’ ha hecho que ‘Mortal Kombat 2’ se haya convertido en una de las películas más destacadas de este 2026, y también de los ‘ports’ de videojuegos al cine en el último tiempo.

El propio director de esta segunda película, Simon McQuid se refirió a este tema. Aunque la posibilidad ya es real, este cineasta especificó que, al menos por ahora, no ocurrirá.

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Esto se debe a que ‘Mortal Kombat 2’ debe culminar su ciclo de vida inicial, para luego si poder dar paso a una nueva entrega para los fans.

Ante esto, no se puede estimar cuando llegará una tercera parte, aunque, la posibilidad que inicialmente había sido descartada, ya empieza a tomar forma inicial.

Por el momento, los fanáticos deberán disfrutar de estas primeras 2 películas, que han dado una cantidad notable de emociones para los amantes de este videojuego.

En caso de que desee ver ‘Mortal Kombat 2’ desde la comodidad de su hogar, les contamos que puede disfrutar de esta película a través de la señal de ‘streaming’ de HBO Max y Amazon Prime Video en opción de alquiler.