Hora y dónde ver en VIVO Benfica vs. Real Madrid por la UEFA Champions League HOY

Hoy es martes de Champions y desde ya cientos de personas están a la expectativa de todo lo que será la actuación del Real Madrid en este nuevo partido, en donde quiere seguir sumando para avanzar y poder quedar en las primeras posiciones. En los primeros partidos no tuvo un resultado tan positivo, lo que lo dejó en la novena posición, y hasta ahora, por fuera de este torneo, en donde año tras año se ha destacado el cuadro merengue.

El Benfica se encuentra en la posición número 24 con tan solo nueve puntos en ocho partidos jugados, así que su panorama tampoco es muy alentador y actualmente se estarían quedando por fuera de la siguiente fase en la Champions. Por otro lado, el Real Madrid está en el puesto nueve, así que su propósito es poder avanzar para volver a estar en los ocho; al día de hoy tiene 15 puntos y la misma cantidad de encuentros que su contrincante.

Hora y dónde ver en VIVO Benfica vs. Real Madrid

Tras varias semanas, hoy vuelve la UEFA Champions League, así que es un momento importante para varios equipos que vienen con sed de triunfo. Todo esto, después de que no lograran sumar lo suficiente en las últimas semanas y llegaran en números rojos a esta fase del torneo, donde solo quedan pocos cupos para avanzar.

Hace tan solo tres semanas, se dio este mismo encuentro en donde el Real Madrid perdió ante el Benfica, pero en esta oportunidad el panorama sería muy diferente. Según los portales deportivos de Europa, la probabilidad de que gane el cuadro merengue es de hasta el 47%, mientras que su contrincante se queda solo con el 32%.

Usted podrá seguir la transmisión en VIVO del partido Benfica vs. Real Madrid HOY martes 17 de febrero por medio de los canales de ESPN en Disney+ en el plan de suscripción paga. El partido está programado para las 3:00 p.m. hora Colombia en el Estadio da Luz, Lisboa, Portugal.

Tenga en cuenta que este es solo uno de los cuatro partidos de UEFA Champions League que se van a desarrollar este martes. Todos van a tener transmisión en ESPN, pero este es uno de los más importantes, teniendo en cuenta el panorama del Real Madrid.