5 bandas de metal consideradas “satánicas” según la crítica; Black Sabbath en la lista

El metal es un estilo musical que se ha caracterizado por tener sonidos pesados, voces guturales y letras con mensajes fuertes. Por ello, siempre se ha dicho que es un género relacionado con lo satánico o lo demoníaco, principalmente por sus temáticas, que suelen hablar de la muerte, el más allá, lo prohibido y lo oculto.

Esta relación ha hecho que existan muchos rumores y críticas hacia grupos que, según algunos, están más concentrados en dejar un mensaje diabólico que en dar un espectáculo intenso. Sin embargo, esto es subjetivo y siempre dependerá de la opinión y gusto de las personas, mientras algunos dicen que el metal evoca a temas relacionados con lo diabólico, otros simplemente disfrutan de sus sonidos fuertes e estridentes.

A lo largo de los años, varias bandas han sido señaladas de tener una estética satánica, ya sea por el arte de sus portadas, el estilo de sus canciones o las historias que han contado en sus letras. A continuación, le contamos algunos grupos que, según la crítica, están asociados con el satanismo, aunque ellos mismos han negado tener tales intenciones.

5 bandas de metal señaladas de ser “satánicas”

Black Sabbath

Considerada una de las pioneras del heavy metal, Black Sabbath fue acusada de dar cabida al satanismo por sus letras y portadas. Sin embargo, sus integrantes han dicho que simplemente están reflejando emociones más oscuras en sus canciones.

Venom

Venom es una banda que ayudó a dar forma al black metal. Sus textos muestran una estética más siniestra, pero ellos mismos han aclarado que se trataba de una expresión teatral y provocativa, sin que eso represente una adoración al demonio.

Slayer

Slayer ha estado en medio de varias críticas por sus letras, que incluyen referencias a la muerte, el sacrificio y el infierno. Según el grupo, eso significa hablar de emociones, violencia y naturaleza humana, sin que haya un compromiso ideológico con lo satánico.

Behemoth

Esta banda polaca de death y black metal suele aparecer envuelta en escándalos debido a sus mensajes, que muestran una rebeldía hacia lo religioso y el cristianismo. Aun así, sus integrantes han dicho que están planteando reflexiones más que adoraciones de lo demoníaco.

Mayhem

Mayhem es un nombre emblemático en el black metal, tanto por sus música como por las historias que rodean al grupo. La banda ha pasado por muertes, peleas y escándalos, aumentando así la percepción de que están involucrados en el satanismo.