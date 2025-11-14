¿Cuántos galones de gasolina gasta un carro de Bogotá a Santa Marta? Son 17 h de viaje

Santa Marta continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos favoritos de los bogotanos. Sus playas, su clima cálido y la cercanía con paraísos como el Parque Tayrona la convierten en una ciudad ideal para descansar y desconectarse. Pese a la distancia, cada vez son más los viajeros que prefieren tomar su carro y recorrer el país por carretera hasta llegar a este atractivo destino en el Caribe colombiano.

Aunque el trayecto puede superar fácilmente las 16 o 17 horas de conducción, miles de personas optan por esta experiencia, no solo por comodidad, sino también por la posibilidad de disfrutar de los paisajes que ofrece la geografía colombiana en un viaje de casi mil kilómetros.

Uno de los aspectos más importantes al planear un viaje tan largo es el presupuesto. Entre peajes, alimentación y eventualidades, la gasolina representa uno de los gastos principales. Por eso, saber cuántos galones se consumen en la ruta Bogotá–Santa Marta se convierte en un dato clave para calcular el costo total del viaje.

¿Cuánta gasolina se gasta de Bogotá a Santa Marta?

La distancia entre Bogotá y Santa Marta está entre los 940 y 970 kilómetros, y un carro promedio en carretera suele tener un rendimiento de entre 35 y 45 kilómetros por galón. Con estos datos, el consumo estimado para completar el viaje de ida suele ubicarse alrededor de los 24.25 galones, con un rango general que va entre 22 y 28 galones, dependiendo del tipo de vehículo, la carga, el tráfico y la forma de conducir.

En cuanto al costo, tomando como referencia el precio actual del galón de gasolina en Colombia, alrededor de $15.968 COP, el gasto final puede variar, pero se mueve dentro de un rango bastante claro:

Consumo bajo (22 galones): cerca de $351.000 COP

Consumo promedio (24–25 galones): entre $380.000 y $400.000 COP

Consumo alto (28 galones): alrededor de $447.000 COP

En términos prácticos, la mayoría de los viajeros terminan pagando entre $380.000 y $430.000 COP en gasolina para llegar desde Bogotá hasta Santa Marta.

Además del combustible, es importante considerar los peajes de la ruta, ya que suelen ser entre 10 y 11, lo que representa un gasto adicional aproximado de $115.000 a $150.000 COP para un vehículo particular.