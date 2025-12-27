¿Cómo pagar el impuesto vehicular a cuotas en Bogotá? Así puede acceder al beneficio

A partir del año 2026, los propietarios de vehículos matriculados en Bogotá contarán con una nueva alternativa para cumplir con el pago del impuesto vehicular. El Distrito confirmó que se habilitará nuevamente la opción de pagar este tributo en cuotas, una medida que busca facilitar el cumplimiento de la obligación sin que los ciudadanos deban asumir el pago total en un solo momento.

La decisión hace parte del calendario tributario del próximo año y permitirá a los contribuyentes organizar mejor sus finanzas. Con este mecanismo, el Distrito espera que más personas paguen a tiempo el impuesto, reduciendo retrasos y sanciones, pero sin afectar el recaudo de la ciudad.

El esquema se aplicará a través del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), una herramienta que ya ha sido utilizada en años anteriores para otros impuestos distritales y que ahora se enfocará nuevamente en el impuesto sobre vehículos automotores.

¿Cómo pagar el impuesto vehicular a cuotas?

Para acceder al pago en cuotas en 2026, los propietarios de vehículos deberán cumplir con un requisito clave: presentar la declaración del impuesto dentro del plazo establecido. La fecha límite para hacerlo será el 12 de junio de 2026. Una vez cumplido este paso, el valor total del impuesto se dividirá automáticamente en dos cuotas iguales, sin el cobro de intereses.

La primera cuota deberá cancelarse antes del 3 de julio de 2026, mientras que la segunda tendrá como fecha máxima de pago el 4 de septiembre de 2026. Desde la Secretaría Distrital de Hacienda se aclaró que estos plazos deben cumplirse estrictamente, ya que el atraso en cualquiera de los pagos generará intereses y posibles sanciones.

Es importante tener en cuenta que el pago por cuotas no reemplaza otras opciones. Quienes puedan pagar el impuesto en una sola exhibición podrán acceder al descuento del 10 % por pronto pago, siempre que realicen el pago antes del 15 de mayo de 2026. En caso de no elegir ni el descuento ni el SPAC, la fecha límite para pagar el impuesto sin descuento será el 24 de julio de 2026.

Con esta medida, el Distrito busca ofrecer alternativas que se ajusten a las diferentes realidades económicas de los ciudadanos, manteniendo la posibilidad de cumplir con el impuesto vehicular de manera oportuna y sin mayores complicaciones.