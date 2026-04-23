Nuevo celular chino amenaza a iPhone y Samsung con su poderosa cámara principal de 200 mp

iPhone y Samsung son dos de las marcas más reconocidas de la historia del teléfono celular. Los smartphones lanzados por estas franquicias cuentan con un gran apoyo a nivel internacional, gracias a su tecnología.

La popularidad de ambas marcas es indudable. Sin embargo, en el último tiempo otros nombres han empezado a repuntar y a desmarcarse como competencia respetable para estos dos gigantes.

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De hecho, en la actualidad hay un teléfono celular que desafía de manera directa al mundo de la tecnología. Esto sobre todo por su increíble cámara presentada en directo, y aquí se lo contamos.

El nuevo celular chino que amenaza a iPhone y Samsung

Sin lugar a dudas, en el último tiempo la tecnología ha crecido de manera notable. Varios modelos de celular han gozado de hardware de alta calidad que han permitido llevar a cabo cosas que antes eran impensables.

Cada vez nuevos dispositivos son capaces de ofrecer funciones brillantes, incluso a un costo cada vez menor, lo que hace que este mercado sea sumamente competitivo.

De hecho, una de las marcas que han logrado ofrecer tecnología de punta a un precio menor al de otros nombres ha sido Huawei. Esta empresa de origen chino ha destacado, gracias a sus dispositivos con los que ha demostrado un potencial notable.

Un ejemplo de esto es un teléfono que en la actualidad combate plenamente con Apple y Samsung, Dicha competencia se daría gracias a su cámara, y se trata del Huawei Pura 90.

Este dispositivo cuenta con una cámara de 200 mp. Este elemento le permite captar imágenes con un sistema de XMAGE, que goza de un gran procesamiento de color y de luz.

Dicho celular fue presentado por Huawei el 20 de abril. Este dispositivo se espera que llegue a todo el mundo próximamente, luego de iniciada su preventa en China.

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Cabe aclarar, aun así, que este dispositivo requerirá una revisión exhaustiva para poder combatir con los gigantes de Apple y de Samsung. Si bien fue presentado con la cámara como su fuerte, deberá demostrar sus capacidades en otros ámbitos como la batería, la pantalla, el procesador y más aspectos clave.

Lo cierto es que, por el momento, los fanáticos de la industria de los celulares en el mundo tendrán cada vez más opciones de dispositivos para probar tecnología de alto nivel.