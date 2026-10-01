Las historias en stop-motion son hechas con una técnica que crea la ilusión de movimiento, pues a través de objetos estáticos se realiza una secuencia de varias fotos fijas, y estas, a su vez, son tomadas una a una para luego unirlas y darles el movimiento esperado.

Este es el caso de Pokémon, una de las franquicias más icónicas de múltiples generaciones, que fue creada inicialmente por Satoshi Tajiri, en 1996, con el videojuego ‘Pocket Monsters red and green’. Años más tarde, se incluyeron más videojuegos, series animadas, coleccionables, películas y juguetes.

Recientemente, The Pokémon Company International firmó un acuerdo con la plataforma. Aquí le contamos de qué se trata.

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El nuevo proyecto stop-motion de Pokémon que llegará en 2027

Esta franquicia ya ha tenido varias series y películas, pero será la primera vez que lancen una historia hecha con la técnica de stop-motion. Se trata de ‘Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu’, un proyecto creado por el estudio de animación Aardman, que le ha dado vida a filmes como ‘Wallace y Gromit’, ‘Pollitos en fuga’, ‘Star wars: visiones volumen 2’, entre otros.

En ese sentido, durante el Festival Internacional de Películas de Animación del pasado 31 de agosto de 2026, anunciaron el acuerdo con Disney + para estrenar el proyecto, además de incluir la clásica serie animada ‘Pokémon la serie: el comienzo’, una historia que sigue a sus icónicos personajes Ash y Pikachu. No obstante, aunque el acuerdo menciona que las dos producciones llegarán a la plataforma en el año 2027, aún no se tiene la fecha exacta de estreno.

¿De qué tratará ‘Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu’?

La historia se centra en el viaje de Sirfetch’d y Pichu por Galar, una región que los entrenadores ya han explorado, donde el Pokémon de lucha y el de trueno emprenden una misión para proteger a todos los Pokémon de la región, forjando su amistad, adentrándose hacia lo desconocido, conociendo diversos Pokémon y provocando algunas rivalidades. Cada capítulo está contado desde la perspectiva de los propios Pokémon.

Del mismo modo, la nueva serie con el formato stop-motion aporta una perspectiva diferente al combinar comedia y narrativa. Según el director general de la animación original de Pokémon, Phil Rynda, “el público estará encantado de conocer a Sirfetch’d & Pichu y al maravilloso elenco de Pokémon que aparecen en esta serie. Aardman ha dado vida a Galar de una manera que hace sentir que puedes oler el aire, tocar la corteza del árbol y querer aventurarse junto a nuestros héroes de la serie“, mencionó.

¿Se realizarán más historias con las aventuras de otros Pokémon?

Por el momento, no se ha confirmado si se realizarán otras historias; sin embargo, durante la serie, los protagonistas se encontrarán con otros Pokémon con los que deben interactuar. Aún se espera confirmación de la fecha del estreno y si tendrá alguna secuela.

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