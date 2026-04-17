¿Qué inteligencia artificial gratuita en español existe? 5 opciones para generar texto y/o imágenes

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los elementos tecnológicos con mayor cantidad de crecimiento en los últimos años. La llegada de estos modelos de informática ha revolucionado varias industrias, y ha facilitado las tareas de varios seres humanos.

El crecimiento de este campo ha permitido que cada vez más empresas desarrollen su inteligencia artificial, y la lancen al público, ya sea para crear imágenes, o cumplir con otras tareas simples.

De hecho, miles de seres humanos optan por utilizar una IA en su día a día, para así resolver problemas cotidianos. Si usted aun no tiene su favorita, aquí les dejamos 5 opciones en español gratuitas.

5 opciones de inteligencia artificial gratis en español

Dentro del campo de la inteligencia artificial existen cada vez más variantes. Cientos de modelos son desarrollados día a día, y varios están especializados en necesidades puntuales.

Incluso algunas aplicaciones han llegado a desarrollar su propia IA interna, como es el caso de Spotify o WhatsApp. Gracias a su variedad, elegir una IA a utilizar puede resultar complejo.

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Sin embargo, para facilitar esta tarea, les tenemos 5 opciones gratuitas en español, cada una de ellas con una popularidad destacada e importante.

La primera de ellas es Gemini. La IA de Google ha contado con un brillo notable, razón por la que cada vez más personas la utilizan como buscador, o dentro de sus tareas diarias.

El acceso a esta IA es totalmente gratuito y en español, con ella podrá resolver problemas cotidianos, o incluso generar imágenes a partir de instrucciones simples.

El segundo puesto es para ChatGPT. Esta IA es considerada la reina del sector, gracias a ser la más popular y versátil, pero también la primera que mostró avances enormes.

Esta inteligencia artificial posee una versión paga. Sin embargo, con la gratuita también podrá facilitar sus labores, con un abanico profundo de opciones.

La tercera opción es Copilot. Esta IA ha gozado de gran reconocimiento, sobre todo por tratarse de un desarrollo de Microsoft.

Esta inteligencia artificial está integrada en Windows, y también en el buscador de Microsoft Edge, por lo que su uso es sumamente sencillo, como las funciones de creación de imágenes y de texto.

La penúltima plaza es para Perplexity IA. Esta es otra inteligencia artificial que goza de una popularidad brillante y notable, gracias a las facilidades que permite.

Este modelo ofrece varias opciones a la hora de organizar la vida del ser humano, por lo que puede funcionar como un asistente ideal.

Finalmente, el último en la lista es Claude. Esta IA cuenta con una versión gratuita, con la que puede crear imágenes y resolver problemas con facilidad notable. Sin embargo, si desea utilizar esta IA sin limites puede adquirir su versión paga.

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Indudablemente, la IA es una de las novedades más grandes de la tecnología en los últimos años, y su crecimiento se mantiene de forma indudable y gigante.