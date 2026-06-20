Prográmese: Partidos de La Copa del Mundo 2026: Hora y donde verlo EN VIVO

La Copa del Mundo 2026 sigue generando gran expectativa entre los fanáticos del futbol, hasta la fecha se han jugado 32 partidos, donde varios países se están disputando para poder pasar a a siguiente fase.

Los partidos se están realizando en tres países los cuales son Estados Unidos, México y Canadá. Para la jornada de HOY 20 de junio, se jugará la fecha 2 de la fase de grupos, los quipos de las zonas E y F.

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Partidos del día y Hora

Países Bajos vs Suecia 12:00pm : Es uno de los encuentros más esperados por los seguidores del Mundial, este partido puede decidir el destino de ambos equipos en la competencia. Los suecos si llegan a ganar asegurarían su clasificación a la siguiente fase.

Es uno de los encuentros más esperados por los seguidores del Mundial, este partido puede decidir el destino de ambos equipos en la competencia. Los suecos si llegan a ganar asegurarían su clasificación a la siguiente fase. Alemania vs Costa de Marfil 3:00pm: La selección Alemania lleva la delantera en su grupo, ya que en su primer partido anotaron 7 goles contra 1 en un encuentro con la Selección de Curazao.

La selección Alemania lleva la delantera en su grupo, ya que en su primer partido anotaron 7 goles contra 1 en un encuentro con la Selección de Curazao. Ecuador vs Curazao 7:00pm: Curazao tiene una oportunidad de redimirse tras su primer encuentro, Ecuador perdió también en su primer encuentro, por lo que este partido definirá el destino de ambos equipos.

Curazao tiene una oportunidad de redimirse tras su primer encuentro, Ecuador perdió también en su primer encuentro, por lo que este partido definirá el destino de ambos equipos. Túnez vs Japón 11:00pm: La jornada de este sábado 20 de junio terminara con la selección de Túnez vs Japón. Ambos son equipos favoritos de los hinchas y esta la expectativa del resultado final. Túnez cayó en la primera fecha de la fase de grupos.

¿Dónde verlo EN VIVO?

Para ver los partidos del Mundial 2026 en Vivo de esta sábado, pueden conectarse a la señal el fenómeno del fútbol de Caracol Radio, también se puede conectar para ver los partidos en los canales oficiales cómo DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney+.

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