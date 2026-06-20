Prográmese: Partidos de La Copa del Mundo 2026: Hora y donde verlo EN VIVO
Conozca los partidos del día de HOY sábado 20 de junio, Hoy se completaran 36 partidos realizados por La Copa del Mundo 2026.
Conozca los partidos del día de HOY sábado 20 de junio, Hoy se completaran 36 partidos realizados por La Copa del Mundo 2026.
La Copa del Mundo 2026 sigue generando gran expectativa entre los fanáticos del futbol, hasta la fecha se han jugado 32 partidos, donde varios países se están disputando para poder pasar a a siguiente fase.
Los partidos se están realizando en tres países los cuales son Estados Unidos, México y Canadá. Para la jornada de HOY 20 de junio, se jugará la fecha 2 de la fase de grupos, los quipos de las zonas E y F.
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Para ver los partidos del Mundial 2026 en Vivo de esta sábado, pueden conectarse a la señal el fenómeno del fútbol de Caracol Radio, también se puede conectar para ver los partidos en los canales oficiales cómo DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney+.
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