Portugal hizo emotivo homenaje a Diogo Jota tras vencer a Croacia: Cristiano Ronaldo en lágrimas

Portugal y Cristiano Ronaldo vivieron una jornada llena de emociones el pasado 2 de julio. El equipo ‘luso’ logró un histórico triunfo, y consiguió posicionarse como nuevo clasificado a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este histórico combinado logró vencer a Croacia con un agónico gol en el último minuto, por autoría de Goncalo Ramos, en un cabezazo que sorprendió a todos.

Particularmente, este partido dejó bastante conmovido a varios aficionados del deporte, sobre todo por ser el último choque de Luka Modric con la camiseta de Croacia.

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Sin embargo, el momento más emotivo del encuentro fue cuando Cristiano Ronaldo hizo un gran homenaje a Diogo Jota junto al resto del combinado de Portugal. En caso de que se lo haya perdido, aquí se lo tenemos.

Portugal hizo emotivo homenaje a Diogo Jota tras vencer a Croacia

Portugal vivió una jornada histórica en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo ‘tricolor’ logró vencer de forma notable a Croacia, para así sellar su pase a los octavos de final de este torneo.

Aunque el equipo dirigido por Roberto Martínez inició con derrota por un tanto de Ivan Perisic, lograron reponerse con goles de Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos.

Este partido tuvo un final insólito, sobre todo por un gol anulado a Croacia sobre el cierre, por un fuera de juego de Mario Pasalic.

A pesar de esto, y de los nervios del cierre, Portugal logró vencer de manera imponente a Croacia sobre el final y celebró junto a su hinchada.

Ufff, Cristiano Ronaldo con la ‘21’ de Diogo Jota y señalando al cielo, tras la clasificación…



Los ojos vidriosos, aguantando el llanto.



De los momentos más emotivos del Mundial. 💔🥹 pic.twitter.com/CdDMFHQWIK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 3, 2026

En plena celebración, el equipo luso hizo un emotivo homenaje a Diogo Jota, su figura quien lamentablemente perdió la vida en el 2025.

Esta ha sido una de las pérdidas más tristes del fútbol en los últimos años, sobre todo por lo inesperado que resultó ser en un accidente de tráfico que cobró la vida del delantero y su hermano.

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Frente a esto, los jugadores de Portugal hicieron un homenaje notablemente conmovidos. Incluso, Cristiano Ronaldo se vio entre lágrimas.

Este momento se viralizó en redes sociales, y dejó a todos los fanáticos bastante conmovidos por el recuerdo de esta figura que destacó con Portugal, y también con el Liverpool en Europa.