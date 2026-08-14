El evento comenzó en el 2022 con una propuesta cargada de nostalgia con las bandas de estilo pop- punk, rock alternativo y post- hardcore que marcaron la generación de los 2000s, por lo que con el paso del tiempo se convirtió en el un festival imperdible al reunir más de 50 bandas, como Blink -182, Green day, Simple plan, Avril lavigne, Paramore, My Chemical Romance, entre otros.

Además, se ha realizado en Las Vegas y ha ofrecido a sus asistentes paquetes con zonas VIP exclusivas frente al escenario, incluso algunos combinaban el alojamiento con las entradas, todo esto con el fin de reunir a miles de fans y que puedan tener recuerdos inolvidables.

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La razón por la que no habrá ‘When We Were Young’ en 2026

En el mes de febrero, los organizadores mediante sus redes sociales anunciaron que este año no habrá festival: “Tras una temporada inolvidable en Las Vegas, hemos decidido tomarnos un descanso en 2026 para dedicarle a este festival el cuidado que se merece y asegurarnos de que lo que venga después sea tan especial como lo anterior”, mencionaron a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Así también, resaltaron que será una pausa y que el próximo festival lo realizarán en octubre del 2027.

¿Qué cambios traerá el festival en 2027?

A lo largo de los años, miles de fanáticos de todo el mundo han seguido el festival con el fin de ver a su banda favorita y recordar los momentos en que alguna de sus canciones los marcó. Aunque aún no se sabe qué cambios traerá el evento, hay quienes esperan que siga con la temática de recordar la juventud y también, como en su último año, incluir bandas de metalcore moderno y fusiones de rock alternativo que, sin duda, amplio el interés del público pues llegaron a estar más de 60.000 personas coreando las canciones y disfrutando del evento.

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