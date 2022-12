¡Adiós, vaqueros! Ash Ketchum y Pikachu se despiden de la serie de ‘Pokemón’

Archivado en: •

La serie animada de Pokémon ha sido uno de las más recordadas para los fanáticos que desde hace más de 25 años siguen las aventuras protagonizadas por Ash Ketchum y su fiel combativo amigo Pikachu, quienes en noviembre lograron, por fin, coronarse como los campeones mundiales.

El histórico hecho fue presentado en el capítulo ‘The Finals IV: Partner’, el cual se emitió en Japón. En este episodio se ve a Pikachu luchar ferozmente contra el dragón Charizard, quien parecía ganar la batalla, sin embargo, finalmente el triunfo fue para el dúo inseparable.

Le puede interesar: Exlusiva carta de Pokémon fue vendida por casi un millón de dólares

El capítulo finaliza con el sueño cumplido del Ash, quien salió de su casa para enfrentar centenares de dificultades y adversarios, de convertirse en el mejor maestro Pokémon.

Después de su histórica victoria que alegró a muchos fanáticos de la serie, la pareja estrella volvió a ser noticia, pero esta vez, tras el triste anuncio de ‘The Pokémon Company’ acerca de que Ash Ketchum y Pikachu dejarán del anime para darle paso a dos nuevos protagonistas.

La victoria de Ash le da paso a dos nuevos protagonistas de Pokemón: Liko y Roy, en su versión japonesa. Asimismo, también llegarán a la nueva temporada tres pokemones iniciales de ‘Escarleta y Púrpura’: Sprigatito, Fuecoco, Quaxly.

Por supuesto, la partida de Ash y Pikachu estremeció a quienes crecieron junto a los personajes durante los últimos 25 años. Al respecto, la compañía anunció que habrá una colección especial de episodios para conmemorar las 25 temporadas del programa.

«Estos episodios especiales no sólo celebran el gigantesco logro de nuestro héroe, sino que también servirán como muestra de agradecimiento de Pokémon a todos los fans que se han unido a Ash y Pikachu en esta aventura», señala la compañía en un comunicado.

Por ahora, no se ha confirmado la fecha en la que se podrían emitir dichos capítulos especiales de Pokemón con Ash y Pikachu.

An all-new Pokémon series has been announced!

Join 2 new characters and 3 Paldea starter Pokémon as they adventure through the Pokémon world! Plus, commemorate Ash’s journey with special episodes concluding Pokémon Ultimate Journeys: The Series.

Coming soon in 2023 and beyond! pic.twitter.com/2lrM6W1dgW

— Pokémon (@Pokemon) December 16, 2022