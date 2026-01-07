Pat Smear de Foo Fighters | Créditos: Getty Images

Pat Smear de Foo Fighters se baja de los escenarios tras sufrir grave accidente; esto pasó

La banda anunció a través de sus redes sociales lo ocurrido con el guitarrista; esto fue lo que le pasó.

khernandez

El mundo del rock se ha visto sacudido por una noticia inesperada. Pat Smear, guitarrista de Foo Fighters y una de las figuras más queridas de la banda, ha anunciado su retirada temporal de los escenarios tras sufrir un grave accidente. El suceso, que ha generado preocupación entre fans y colegas de la industria musical. La situación obligó al músico a centrarse en su recuperación y pone en pausa su actividad en directo mientras evoluciona su estado de salud.

La información fue compartida a través de las redes sociales, donde se confirmó que el músico no podrá participar en los próximos conciertos a causa de la grave lesión que sufrió. Por el momento, el artista se enfocará plenamente en su proceso de recuperación, mientras muchos se preguntan quién irá a reemplazar al guitarrista.

Lea también: Así puede ver a la banda de rock Foo Fighters GRATIS y en VIVO ¿Cuándo y dónde será su concierto?

¿Qué le pasó a Pat Smear de Foo Fighters?

A través de la cuenta oficial de la banda se dio a conocer la lamentable lesión que atraviesa Pat Smear, quien sufrió una fractura en el pie izquierdo. Fieles al humor que los caracteriza, acompañaron el anuncio con un cartel que decía “¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA!”, junto a una imagen del guitarrista y una radiografía de la fractura.

Siguiendo la clásica tradición de las estrellas de rock que sufren extraños accidentes de jardinería, Pat Smear ha comenzado el año haciéndose pedazos el pie izquierdo”, se lee en las primeras de la publicación.

Echaremos de menos a nuestro querido Pat tanto como ustedes. Pero queremos que se recupere por completo y vuelva a los escenarios lo antes posible. Beck, el mago de la guitarra Jason Falkner y St. Vincent sustituirán a Pat durante su convalecencia”, escribieron.

La noticia generó gran tristeza entre los seguidores, quienes esperan una pronta recuperación por parte del guitarrista y su devuelta a los escenarios. Se desconoce por cuánto tiempo estará ausente, pero debido a la fractura si tiene que tener buen reposo.

NOTICIAS RELACIONADAS