Pat Smear de Foo Fighters se baja de los escenarios tras sufrir grave accidente; esto pasó

El mundo del rock se ha visto sacudido por una noticia inesperada. Pat Smear, guitarrista de Foo Fighters y una de las figuras más queridas de la banda, ha anunciado su retirada temporal de los escenarios tras sufrir un grave accidente. El suceso, que ha generado preocupación entre fans y colegas de la industria musical. La situación obligó al músico a centrarse en su recuperación y pone en pausa su actividad en directo mientras evoluciona su estado de salud.
La información fue compartida a través de las redes sociales, donde se confirmó que el músico no podrá participar en los próximos conciertos a causa de la grave lesión que sufrió. Por el momento, el artista se enfocará plenamente en su proceso de recuperación, mientras muchos se preguntan quién irá a reemplazar al guitarrista.
¿Qué le pasó a Pat Smear de Foo Fighters?
A través de la cuenta oficial de la banda se dio a conocer la lamentable lesión que atraviesa Pat Smear, quien sufrió una fractura en el pie izquierdo. Fieles al humor que los caracteriza, acompañaron el anuncio con un cartel que decía “¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA!”, junto a una imagen del guitarrista y una radiografía de la fractura.
“Siguiendo la clásica tradición de las estrellas de rock que sufren extraños accidentes de jardinería, Pat Smear ha comenzado el año haciéndose pedazos el pie izquierdo”, se lee en las primeras de la publicación.
Debido a la fractura, el guitarrista no podrá participar en los próximos conciertos que la banda tiene programados mientras avanza en su recuperación. Por este motivo, Smear tuvo que ser “reemplazado” temporalmente y, en el mismo comunicado, se dieron a conocer los nombres de los músicos que asumirán su lugar durante las fechas en las que estará ausente.
“Echaremos de menos a nuestro querido Pat tanto como ustedes. Pero queremos que se recupere por completo y vuelva a los escenarios lo antes posible. Beck, el mago de la guitarra Jason Falkner y St. Vincent sustituirán a Pat durante su convalecencia”, escribieron.