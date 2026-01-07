Pat Smear de Foo Fighters se baja de los escenarios tras sufrir grave accidente; esto pasó

Debido a la fractura, el guitarrista no podrá participar en los próximos conciertos que la banda tiene programados mientras avanza en su recuperación. Por este motivo, Smear tuvo que ser “reemplazado” temporalmente y, en el mismo comunicado, se dieron a conocer los nombres de los músicos que asumirán su lugar durante las fechas en las que estará ausente.

