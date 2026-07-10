Partidos para HOY 10 de julio en la Copa Mundial de la FIFA; España busca un cupo en la semifinal

Cada vez falta menos para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, en esta oportunidad, quedan seis equipos luchando por un cupo a la semifinal. La primera selección en poder avanzar a la siguiente ronda fue Francia, que logró vencer a Marruecos con un marcador 2-0 que nadie esperaba en medio de este torneo.

Ahora, España tendrá que enfrentar a Bélgica en uno de los encuentros más esperados, pues una selección ya fue campeona del mundo en años pasados, mientras que la otra sueña con seguir en el campeonato y demostrar que tiene todo para la final.

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Partidos de HOY 10 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Según se dio a conocer en el calendario de la FIFA, este viernes 10 de julio solo se va a realizar un encuentro deportivo. En este caso, la gran oportunidad es para España vs. Bélgica en un encuentro que muchos están esperando para conocer quién será el equipo que se va a enfrentar a Francia en la semifinal.

Desde hace muchos días se venía hablando de lo que sería este partido, el cual dará inicio a las 2:00 p.m. hora Colombia en el estadio de Los Ángeles, Inglewood. Este es uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos, en donde los dos van a ir a muerte por ese cupo a la siguiente fase.

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Las estadísticas son claras: cientos de personas y casas de apuestas aseguran que este encuentro va a dejar a España como el gran ganador con una probabilidad del 59%, mientras que Bélgica tan solo tiene el 18%. Sin embargo, también hay una corta posibilidad de que este encuentro se vaya a tiempo extra y posteriormente a cobros de penal.

Sin duda, este es el partido más esperado y marca el paso a una de las fases finales de la Copa Mundial de la FIFA. Así que habrá que esperar hasta el fin de semana para poder ver los otros encuentros que dan paso a la semifinal.