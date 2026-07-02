Partidos HOY 2 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026; CR7 buscará estar más cerca del título

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 2 de julio con una nueva jornada de los dieciseisavos de final, en la que varias selecciones buscarán asegurar su cupo a la siguiente ronda. Todas las miradas estarán puestas en Portugal, especialmente en Cristiano Ronaldo, quien intentará liderar a su equipo hacia una nueva victoria para seguir alimentando el sueño de conquistar el único gran título que aún persigue con su selección.

Aquí le contamos los partidos programados para hoy y los horarios para no perderse ningún detalle. Sin duda es una jornada que promete grandes emociones y con selecciones que son favoritas en este 2026.

Lea también: Así se jugarán las llaves de octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026; fechas, horarios y sedes

Partidos HOY 2 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

6 selecciones buscarán un cupo a la siguiente fase en una ronda de eliminación directa y que ha dejado grandes sorpresas como Alemania por fuera. Lograr un paso a los octavos es una esperanza más de llevar a la final y conquistar el codiciado título.

Le puede interesar: La extraña profecia que se cumplió en la Copa Mundial de la FIFA 2026 más de veinte años después: ¿Casualidad o destino?

La jornada inicia con uno de los duelos más esperados: España vs. Austria. Ambos saldrán con la intención de ganar y a demostrar de qué están hechos en el Estadio de Los Ángeles en Estados Unidos. La cita será a las 2:00 p.m. (hora Colombia), en donde se definirá cuál será el clasificado a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A las 6:00 p.m., Portugal se enfrentará a Croacia que tiene a dos grandes estrellas que están jugando su último mundial: Luka Modrić y Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, los hinchas esperan ver un duelo intenso e interesante en el Estadio de Toronto.

Sigue leyendo: Las selecciones que han sido eliminadas en penales en Copa Mundial de la FIFA: cinco son latinoamericanas

Finalmente, la jornada cierra con el encuentro entre Suiza vs. Argelia en el Estadio BC Place. Será un partido parejo, pero que podría sorprender con su resultado. El pitazo iniciar será a las 10:00 p.m. (hora Colombia), prometiendo grandes emociones para la hinchada y seguidores de la Copa Mundial de la FIFA 2026.