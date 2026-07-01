Partidos HOY 1 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Inglaterra, Estados Unidos y más buscan clasificar

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este primero de julio con una nueva jornada de partidos decisivos rumbo a los octavos de final. Selecciones como Inglaterra, Estados Unidos y otras potencias del fútbol buscarán asegurar su clasificación o dar un paso más hacia el título en encuentros que prometen grandes emociones.

Consulte la programación completa, los horarios y todos los detalles de los duelos que se disputarán hoy. Sea testigo de momentos de sorpresa y de mucha tensión, pues ya el torneo se encuentra en una fase de eliminación directa. ¿Quiénes clasificarán a octavos?

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Partidos HOY 1 de julio Copa Mundial de la FIFA 2026

Selecciones gran renombre se enfrentarán hoy para disputar su cupo a los octavos de final. Será una jornada intensa con momentos decisivos, pues los futbolistas darpan todo de sí mismos para seguir su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El primer encuentro será entre Inglaterra vs. RD Congo a las 11:00 a.m., el cual se llevará a cabo en el Estadio Atlanta. Aunquela selección inglesa se posiciona como la favorita, es un duelo muy atractivo, pues los países africanos han dado grandes sorpresas en los juegos que han disputado.

La jornada continuará con Bélgica, selección que disputará sus dieciseisavos frente a Senegal. Se posiciona como uno de los duelos más parejos, ya que ambos han mostrado un gran nivel futbolístico. El partido se llevará a cabo en el Estadio de Seattle a las 3:00 p.m.

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Finalemente, el día finalizará con el país anfitrión Estados Unidos que buscará seguir asecendiendo en el campeonato. La selección americana disputará su encuentro frente a Bosnia y Herzegovina a las 7:00 p.m. en el Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara.