Gojira, la banda que está destinada a hacer historia en el metal: así fueron sus inicios

Si hablamos de Gojira, debemos recordar inmediatamente la presentación en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, que fue simplemente espectacular. Mejor dicho, a cuanta nominación que haya en cualquier premiación del mundo, tiene que ser ganador indiscutible no solo como pasó en los Grammy, sino por dejar en una posición muy alta a todo el universo del metal, gracias a la banda de los hermanos Duplantier.

La historia de Gojira comienza por 1996 en Bayona, Francia, cuando convocaron a Christian Andreu, guitarra, y Alexandre Cornillon, bajo, para la formación de la banda Godzilla, que fue su primer nombre. Así fueron los invitados de artistas con músculo en la escena como Cannibal Corpse y Opeth, entre otros. Ya con el paso del tiempo, en 2001, Ronald Emmerich, hizo que la banda cambiara su nombre a como la conocemos actualmente.

Gojira lanzó ‘Terra Incógnita‘, su primer álbum, con canciones como ‘Clone’ ‘Space Time’ o ‘Satan Is a Lawyer’ .La crítica los fue destacando por un ambiente oscuro, estridente y hasta cantos para defender el ciclo de la naturaleza.

Un par de años más adelante, llega su segundo álbum ‘The Link’, en el que se destacaron canciones como ‘Remembrance’ y ‘Embraced The World’ con una mejor grabación.

En 2005, aparece ‘From Mars To Sirius’ con un mensaje esotérico en la gran mayoría de sus canciones y la representación de la ballena, que ahora está en todos sus conciertos por encima del público cuando comienza la intro de ‘Flying Whales’.

El caso de ‘The Way of all Flesh’ de 2008 es bien interesante, porque además de llevar elementos del mundo hindú en canciones como ‘Oroborus’, también se destacan al hablar de la muerte y lo profundo que puede ser el suceso de dejar este mundo en canciones como ‘The Art Of Dying’ y que ya iban a aportar a un sonido particular.

Eso se representó en ‘L’enfant sauvages‘ el que es el disco más promocionado de la banda por el momento. Es reseñado como uno de los mejores de su carrera, en este la temática comenzó a ser variada tocan temas como la libertad, la responsabilidad y más que nutren el relato de su discografía, las recomendadas son: ‘Born In Winter’ y ‘The Gift of Guilt’.

Ya la marca de Gojira iba transcendido para ser una de las bandas más importantes del metal y que iban trayendo públicos afines a otros géneros, no solo de todos esos mundos del metal sino de todo el universo del rock n’ roll.

Con su álbum ‘Magma‘(2016), podemos destacar canciones como ‘Silvera’ y la canción más exitosa de su carrera ‘Stranded’. Esto los llevó a posicionarse como headliners de varios festivales y también para girar como banda principal en todo el mundo.

Después de ese lanzamiento, se fueron de gira por todo el mundo y en 2021 publican su más reciente álbum, el ‘Fortitude’. El disco con el que tuvimos por primera vez a la banda francesa en Colombia. Canciones como ‘Grind’, ‘Born For One Thing’ y ‘Another World’ representan todo el resultado de la trayectoria de Gojira.

A finalizar, llega el momento en el Museo de Orsay con la representación de Maria Antonieta, con fuego en los efectos especiales y con todo el poder de la banda en compañía de Marina Viotti, atravesándose con un barco por todo el edificio creando una combinación maravillosa.