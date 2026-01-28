3 bandas que debe escuchar si le gusta Iron Maiden: potencia, rebeldía y puro metal

Iron Maiden es una de las bandas más grandes e icónicas de la historia del metal. Esta agrupación ha brillado de gran forma, gracias a la forma en que ha puesto a vibrar a cada uno de sus fanáticos alrededor del mundo.

Los liderados por Bruce Dickinson desde los micrófonos resalta de manera notable, gracias a una trayectoria intachable, llena de éxitos que se han convertido en himnos irrepetibles.

Más noticias: La canción perfecta de Iron Maiden para liberar estrés: es un éxito histórico del metal

Si usted es uno de los amantes fieles de esta banda, pero desea ampliar sus horizontes musicales, les recomendamos 3 agrupaciones que n ose puede perder si le gusta la ‘doncella de hierro’.

3 bandas que debe escuchar si le gusta Iron Maiden

Para nadie es un secreto que Iron Maiden ha marcado época e influencia dentro de la música. Esta banda ha conquistado a un público enorme, a partir de una identidad resaltante, y canciones que han viajado por el mundo.

Si le gusta esta banda, es posible que sea un profundo amante del metal y de la potencia en cada uno de sus sonidos. Por ello, aquí les tenemos 3 bandas que se asemejan a Iron Maiden, y que no se puede perder.

Más noticias: ¿Cuántas personas escuchan Iron Maiden al día? Son millones de fanáticos en el mundo

La primera de ellas es Aria. Esta agrupación surgió en Rusia, y ha contado con una notable influencia por parte de Iron Maiden, tal y como lo reflejan sus éxitos y sus sonidos.

Una clara muestra de ello es ‘Hero of Asphalt’, en una canción icónica para los fanáticos del metal en Europa del Este.

El segundo lugar es para Helloween. Esta agrupación ha contado con una trayectoria notable, sobre todo con el power metal, con el que han conquistado el mundo.

Este género ha sido capaz de generar gran pasión gracias a los éxitos de esta banda, y para muchos, cuenta con varias melodías pegadizas al igual que Iron Maiden, como lo es ‘Eagle Fly Free’.

Por último, la lista se cierra con Unleash The Archers. Esta agrupación destaca con álbumes brillantes y con una potencia vocal que resulta similar a la demostrada por Bruce Dickinson.

Esta agrpación resalta de manera notable, y una muestra clara de ello es su éxito ‘Awakening’.

Sin lugar a dudas, Iron Maiden es una de las bandas más brillantes de la música, y cada una de estas agrupaciones son muestra notable de su legado continuo a través de los años.