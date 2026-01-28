Oh’Laville se ‘retira’ de la música: tendrán un último concierto ¿Cuándo y dónde será?

La banda colombiana Oh’Laville sorprendió este martes a sus fanáticos al anunciar una pausa en sus actividades tras 16 años de trayectoria en la música nacional. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el grupo explicó que la decisión busca un “respiro consciente y necesario” tras años de discos, tarimas y giras.

“Amigos, ha sido un camino largo y profundamente intenso a través de 16 años de discos, tarimas y camino. Oh’Laville ha sido parte esencial de nuestras vidas durante todo este tiempo, y por ello hoy sentimos que es momento de descansar”, expresó la banda.

Fecha del concierto de despedida de Oh’Laville

Como consecuencia de esta decisión, las fechas programadas en Barranquilla, Bogotá, Cali y Pereira serán canceladas, aunque quienes ya adquirieron entradas recibirán el reembolso total de su compra. Sin embargo, la agrupación confirmó un concierto final en Bogotá, que servirá como despedida temporal: “Haremos otra fecha en Bogotá el 13 de marzo en La Mecánica, que será la última y nuestra despedida por ahora”.

A pesar de la pausa, los integrantes de Oh’Laville aseguraron que su legado musical seguirá disponible para los fanáticos. “Nuestra música, sin embargo, sigue ahí para ustedes en nuestros cinco discos publicados, donde habita el alma de Oh’Laville. Se la entregamos para que la cuiden, la escuchen y la hagan suya. Los llevamos en el corazón siempre”, señalaron.

La banda enfatizó que esta decisión no es un adiós definitivo, sino un momento de descanso para poder regresar en mejores condiciones. “Confiamos en que cuando volvamos a encontrarnos podamos reconocernos y tener el alma dispuesta para lo que venga. Los amamos, amigos. Nos vemos en el camino”, concluyó el comunicado.

Con esta pausa, Oh’Laville cierra un ciclo importante en la escena musical colombiana, marcada por cinco álbumes de estudio, presentaciones multitudinarias y un estilo que ha dejado huella en el público nacional. Los fanáticos ahora esperan con emoción el concierto de despedida en Bogotá, mientras la banda se toma un tiempo para renovarse y regresar con nueva energía en el futuro.

