O’Higgins vs Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO el debut del ‘embajador’ en Copa Sudamericana

O’Higgins vs Millonarios será uno de los partidos de mayor atención en el fútbol de CONMEBOL este martes 7 de abril. El ‘embajador’ debuta en Copa Sudamericana, competencia a la que logró el pase tras eliminar a Atlético Nacional.

El equipo ‘albiazul’ llega con la ambición de representar al fútbol colombiano. Para ello deberá empezar a dar pasos victoriosos en este torneo, que ya contó con su participación en fase de grupos en 2023.

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Aun así, la primera parada será compleja, y requerirá una visita a Chile frente a O’Higgins. Para que no se pierda ni un detalle de este partido, aquí les contamos la hora a la que sucederá el puntapié inicial.

Millonarios debuta en Copa Sudamericana ante O’Higgins

Este inicio de año ha tenido gran actividad para Millonarios. El equipo capitalino ha tenido un rendimiento variado en la Liga BetPlay 2026-I, y se mantiene cerca de los primeros 8 que dan paso a cuadrangulares.

Sin embargo, los dirigidos por Fabián Bustos ahora deberán dar atención a otro frente, ya que comenzarán su participación en la Copa Sudamericana.

Millonarios disputará la fase de grupos de este torneo desde el grupo C, en el que se medirá a Boston River de Uruguay, O’Higgins de Chile y Sao Paulo de Brasil.

La primera parada será justamente en Chile, donde se medirá a O’Higgins, uno de los equipos más reconocidos de este país. Este club está en el puesto 6 de la liga chilena, con un total de 13 puntos.

Su último partido fue frente a Audax Italiano el pasado 3 de abril. Allí consiguió una victoria por 2-1, por lo que llegará al choque frente al ‘embajador’ con animos de victoria.

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Sin lugar a dudas será un choque sumamente igualado, en el que ambos equipos buscarán una primera victoria clave para su presentación en la Copa Sudamericana 2026.

Hora y dónde ver EN VIVO

En caso de que desee disfrutar de este partido, les contamos que se llevará a cabo en el estadio El Teniente de Rancagua. Su puntapié inicial está pautado para las 7:00 p.m. de Colombia.

La transmisión oficial de este partido podrá ser seguida a través de la señal de DirecTV Sports, y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.