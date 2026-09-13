¿Por qué Andrés Calamaro dejó Los Rodríguez? Conoce los detalles

Los Rodríguez se formaron en España a comienzos de los años noventa, cuando Andrés Calamaro se unió a Ariel Rot, Julián Infante y Germán Vilella. La agrupación encontró una identidad propia al mezclar el rock con sonidos latinos, rumbas y elementos cercanos al tango.

El grupo publicó álbumes como Buena suerte, Sin documentos y Palabras más, palabras menos. Este último salió en 1995 y consolidó el reconocimiento de la banda con canciones que se convirtieron en clásicos del rock en español.

Durante esos años, Calamaro también comenzó a desarrollar proyectos por fuera del grupo. Su carrera en solitario fue ganando espacio y aumentó su interés por explorar otros sonidos y trabajar en sus propias canciones.

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¿Qué provocó la separación de Los Rodríguez?

La separación no ocurrió únicamente porque Calamaro quisiera ser solista. La historia de la banda también estuvo marcada por diferencias artísticas y desavenencias económicas entre sus integrantes.

Con el paso del tiempo, el protagonismo de Calamaro dentro de Los Rodríguez creció, mientras el músico buscaba nuevas posibilidades creativas. Estas diferencias terminaron influyendo en la decisión de ponerle fin al proyecto.

En 1996, Los Rodríguez realizaron una gira junto a Joaquín Sabina y publicaron el disco recopilatorio Hasta luego, que funcionó como una despedida de la agrupación. Poco después, la banda confirmó su separación.

¿Qué pasó con Andrés Calamaro después de Los Rodríguez?

Después de la disolución del grupo, Andrés Calamaro continuó su carrera como solista y se concentró en construir un sonido propio, alejándose en parte del estilo rockero y rumbero que había desarrollado con Los Rodríguez.

En 1997 publicó Alta suciedad, un álbum que marcó una nueva etapa en su trayectoria y que fue grabado con músicos de sesión en Estados Unidos. El disco ayudó a consolidarlo como uno de los nombres más importantes de la música en español.

A pesar de la separación, Calamaro y Ariel Rot mantuvieron una relación profesional y personal. En 2006 se reunieron para realizar una gira llamada “Dos Rodríguez”, demostrando que el final de la banda no significó necesariamente una ruptura definitiva entre sus integrantes.

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