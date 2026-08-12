Conmebol reprogramó partidos de Libertadores y Sudamericana en Colombia tras terremoto

Tras el terremoto de 7,4 que afectó a Colombia, la Conmebol anunció cambios en el calendario de los partidos internacionales. Los encuentros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que estaban programados en territorio colombiano fueron reprogramados como medida preventiva ante la situación de emergencia.

Conozca cuáles son los encuentros que tendrán nuevas fechas y cómo queda el calendario para los equipos colombianos.

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¿Cuáles partidos reprogramó la Conmebol?

La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció este martes 11 de agosto la reprogramación de los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que se iban a disputar esta semana en Colombia. A través de redes sociales dieron a conocer la información de los encuentros que ya no se van a llevar a cabo como se había acordado en un inicio.

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El primero es el duelo de octavos de final de Copa Libertadores entre el colombiano Deportes Tolima y el ecuatoriano Independiente del Valle se dispute el martes 18 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora Colombia), en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Según lo dicho, el juego se reprogramó para el próximo martes 18 de agosto en el mismo recinto deportivo.

De igual forma, la Conmebol reprogramó para el 19 de agosto el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana que Santa Fe y River Plate iban a disputar este miércoles a las 7:30 p.m. (hora Colombia), en el Estadio El Campín de Bogotá.

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Al momento no se ha confirmado nueva fecha, lo único que se conoce es que la fecha de vuelta se disputará el 26 de agosto a las 9:30 p.m. (hora Colombia), en el Estadio Mâs Monumental de la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina.