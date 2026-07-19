España vs Argentina: Este es el ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según casas de apuestas

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene a sus protagonistas. España y Argentina disputarán el título de la Copa Mundial de la FIFA en un duelo que enfrenta a dos de las selecciones más destacadas del torneo. A pocas horas del partido decisivo, las casas de apuestas ya marcan una tendencia sobre cuál sería el equipo con mayores opciones de levantar el trofeo.

España vs Argentina: el favorito de las casas de apuestas

El mercado de apuestas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ubica a España como la principal candidata al campeonato. La selección dirigida por un sólido rendimiento durante toda la competición llega fortalecida después de superar a Francia en las semifinales y buscará conquistar un nuevo título frente a la vigente campeona del mundo.

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Aunque Argentina ha demostrado fortaleza y experiencia a lo largo del certamen, las plataformas de apuestas consideran que el combinado europeo parte con una ligera ventaja para quedarse con la Copa del Mundo.

¿Quién ganará el Mundial 2026, según las apuestas?

Las principales casas de apuestas disponibles para el público sitúan a España como el favorito para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Actualmente, el conjunto europeo registra cuotas cercanas a 6,00, una cifra que representa una probabilidad implícita aproximada del 16 % para consagrarse campeón.

Sin embargo, la presencia de Argentina en la final mantiene abierto el pronóstico. El equipo albiceleste, defensor del título conquistado en Qatar 2022, ha construido una campaña sólida y llega respaldado por el nivel competitivo que exhibió durante las fases eliminatorias.

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España y Argentina definirán al nuevo campeón del mundo

La expectativa por la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 mantiene la atención de millones de aficionados alrededor del planeta. Además del prestigio que representa conquistar el trofeo más importante del fútbol, el campeón también recibirá el premio económico más alto en la historia de la Copa del Mundo.

Con España como favorita en las apuestas y Argentina decidida a defender su corona, el encuentro promete convertirse en uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico internacional. Ambos seleccionados buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia del torneo más importante organizado por la FIFA.

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