El género del rock se caracteriza por los sonidos fuertes, metálicos y cargados de emoción y adrenalina por el sonido de las guitarras eléctricas, los bajos y las baterías que nunca pasan de moda. Algunas bandas han registrado verdaderamente altos volúmenes en sus conciertos, pero aquí les hablaremos de una de las mejores bandas de rock de la historia, según Bilboard, y la que más alto a llegado en la escala de decibeles según los Récord Guinness.

De acuerdo con el Libro de los Records Guinness, hay una banda que logró registrar una medida superior a los 120 decibelios (dB) en concierto. Desde ese récord, la organización dejó de registrarlo para evitar promover el desarrollo de lesiones auditivas en las personas que son participes de un concierto de rock.

Le puede interesar: La canción perfecta de Metallica para reflexionar en un momento de depresión y mucha tristeza

La medida histórica del concierto más ruidoso de la historia

Se estima que los decibeles de un concierto de rock pueden alcanzar entre los 110 y 120 dB. Sin embargo, la banda más ruidosa del mundo registró 126dB. Luego de este hito, los encargados del Libro Guinness dejaron de registrar esta categoría por la salud auditiva de las personas, siendo esta marca la galardonada y la última registrada por la organización gasta la fecha.

Esta es la banda con el Record Guinness a la más ruidosa

Se trata de la banda británica ‘The Who’. Este cuarteto londinense es uno de los grupos musicales más conocidos del Reino Unido y ha sido coronado por los administradores del libro de récords mundiales como el más ruidoso.

De hecho, este año se cumplen 50 años de la obtención de dicho logro. En el año 1976 la banda realizó una gira de tres fechas por el Reino Unido, llamada ‘Who Put The Boot In’. En el que el estadio del Charlton Athletic FC en Londres fue el escenario donde la lectura fue tomada a 50 metros de distancia.

El resto de los escenarios donde se realizó la gira en mayo de 1976 fueron: el estadio Celtic Park en Glasgow y el estadio Vetch Field del equipo Swansea City FC, en Gales.

No se pierda de: Lionel Richie fue hospitalizado en las últimas horas: esto se sabe sobre su estado de salud

¿Se han registrado cifras mayores a los 126 dB?

Aunque el libro de los Records Guinness haya cancelado la categoría de la banda más ruidosa, se conoce que bandas como Led Zeppelin, AC/DC y The Kiss han llegado a superar la barrera de los 126dB.

¿Quiénes son The Who?

Se trata de una de las bandas más icónicas del occidente de Londres. De acuerdo con su sitio web oficial, el grupo musical nació a inicios de los años 60 tocando en los pubs y escenarios pequeños de la capital inglesa. Antes de llamarse oficialmente ‘The Who’, la banda respondía al nombre ‘The Detours’ hasta febrero de1964. La agrupación también llegó a llamarse ‘The High Numbers’ por idea de su publicista, meses después volvieron a su nombre original.

Ellos eran los miembros principales de la banda:

Pete Townshend estaba al mando de la guitarra y las letras de las canciones.

Roger Daltrey, quien es el vocalista y fundador de ‘The Who’.

John Entwistle, como el bajista principal.