Si alguien podía mezclar rock con teorías del espacio eran ellos. Muse está de regreso y lo hace a lo grande: nueva música inspirada en señales extraterrestres y una gira por Norteamérica que ya tiene a los fans en modo conspiración total.

Un disco con mirada al cielo

La banda liderada por Matt Bellamy vuelve a explorar uno de sus temas favoritos: lo desconocido.

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Para este nuevo proyecto, Muse se inspiró en teorías sobre vida extraterrestre, señales del espacio y todo ese universo que siempre ha marcado su sonido y estética.

Muse siendo Muse

No es la primera vez que lo hacen.

Desde discos anteriores, la banda ha jugado con conceptos como conspiraciones, tecnología y el futuro de la humanidad, creando un estilo único dentro del rock.

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Este nuevo trabajo promete seguir esa línea, pero con una propuesta aún más ambiciosa.

Gira confirmada por Norteamérica

Además del anuncio del disco, Muse confirmó una nueva gira por Norteamérica.

El tour incluirá varias ciudades clave y marcará el regreso de la banda a los escenarios con este nuevo material.

¿Y Latinoamérica?

Por ahora no hay fechas confirmadas para esta parte del mundo, pero los fans ya están atentos a cualquier anuncio.

Si algo ha demostrado Muse, es que siempre termina cruzando el charco.