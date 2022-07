Muse presenta ‘Kill Or Be Killed’ y se prepara para lanzar su nuevo álbum

Archivado en: •

La banda británica Muse lanzó su nueva canción ‘Kill Or Be Killed’, el primer adelanto de su nuevo álbum ‘Will Of The People’, que estará disponible desde el próximo 26 de agosto.

Incluyendo riffs pesados, arreglos de producción industrial y una estructura fuera de lo común, ‘Kill Or Be Killed’ se convierte en una de las canciones más pesadas de la carrera artística de Muse.

La intensidad visceral de la canción inspiró una gran reacción de los fans (luego de que la banda la presentara en varios festivales), quienes llenaron las redes sociales de la banda de solicitudes para que esta fuera lanzada. Respondiendo a esta “demanda del pueblo” (Will of The People), Muse decidió compartir ‘Kill Or Be Killed’ antes del lanzamiento del álbum.

“¡’Kill Or Be Killed’ es Muse en su forma más pesada! Queríamos darle una actualización a nuestro sonido de hard rock en este álbum, y con ‘Kill Or Be Killed’ encontramos un sonido de metal moderno, con bombos a doble pedal e incluso pequeños toques de death metal. Líricamente la cancion toma influencia de mi cancion favorita de Paul McCartney ‘Live And Let Die’, con un giro más oscuro sobre cómo las adversidades de la vida algunas veces sacan los peores instintos de supervivencia del hombre a cualquier costo”, reveló Matt Bellamy, líder de la banda, sobre la canción.