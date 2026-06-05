Minecraft vuelve a los cines: anuncian segunda película con Kirsten Dunst y Jack Black

‘Minecraft’ sin lugar a dudas, es uno de los videojuegos más icónicos en la historia de la industria del ‘gaming’. Este título se convirtió en uno de los más vendidos del mercado, y su éxito le ha permitido dar un gran paso hacia la pantalla grande.

Durante el pasado 2025, ‘Minecraft’ llegó a los cines, y fue un éxito destacado, sobre todo con la presencia de actores de gran calidad, como es el caso de Jack Black y Jason Momoa.

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El poderío de esta película fue tal que, esta producción prepara una secuela para cada uno de sus fanáticos alrededor del mundo. Para que no se pierda ni un detalle de este ‘film’ aquí les contamos todo lo que se sabe hasta ahora.

‘Minecraft’ tendrá una segunda película

Para nadie es un secreto que, ‘Minecraft’ es una de las películas más brillantes de los últimos años. Esta producción logró unificar de forma magistral el mundo de este gran videojuego de cubos, con una producción de comedia icónica.

Gracias a esto, el éxito en redes sociales y en taquilla fue notable. Esto sobre todo gracias a referencias que encantaron a todos.

Esta película, de hecho, se convirtió en la tercera más exitosa de esta industria basada en videojuegos. Una cifra solo por detrás de ‘Super Mario Bros’ y ‘Super Mario Galaxy’.

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A partir de este éxito, las mentes creativas de esta película decidieron preparar una gran secuela con la que todos confian en enamorar a sus fanáticos.

Según reveló Warner Bros, esta película tendrá una segunda parte llamada ‘A Minecraft Movie Squared’. Esta contará la partipación de Jason Momoa, y además unirá a una actriz icónica del cine, como es el caso de Kirsten Durst.

¿Cuándo saldrá esta película?

Aunque el éxito de la primera película data de, tan solo, el pasado 2025, esta secuela ya tendría fecha asegurada para su estreno a nivel mundial.

La segunda producción de Minecraft está pautada para ser lanzada el próximo 23 de julio de 2027, por lo que la emoción de los fanáticos está por los cielos.

Claramente esta noticia ha encantado a miles, quienes esperan revivir más detalles del universo de los cubos en la gran pantalla, para recordar los mejores momentos de la infancia y adolescencia de muchos ‘gamers’.