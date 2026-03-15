Michael Stipe vuelve con una nueva canción junto a estrellas del rock

El legendario vocalista de R.E.M., Michael Stipe, regresó con música nueva y no lo hizo solo. El cantante se unió al productor y músico Andrew Watt para lanzar la canción “I Played The Fool”, una colaboración que también incluye a Travis Barker en la batería y a Josh Klinghoffer en la guitarra.

La canción marca el primer lanzamiento musical de Michael Stipe en tres años, lo que ha generado gran expectativa entre los fans del rock alternativo.

El tema fue escrito por Stipe junto a Andrew Watt, reconocido productor que ha trabajado con algunas de las figuras más importantes del rock y del pop en los últimos años.

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Para muchos seguidores, escuchar nuevamente la voz del cantante resulta especial, ya que desde la separación de R.E.M. en 2011 sus apariciones musicales han sido esporádicas.

Una colaboración llena de nombres pesados del rock

Además de Stipe y Watt, la canción reúne a dos músicos muy conocidos dentro del rock moderno.

Por un lado aparece Travis Barker, baterista de Blink‑182, quien aporta el ritmo principal del tema. Por otro, el guitarrista Josh Klinghoffer, conocido por su paso por Red Hot Chili Peppers y por colaborar con varias bandas de rock.

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La mezcla de estos nombres generó lo que muchos medios ya llaman una “supercolaboración rockera”, que combina la voz característica de Stipe con una producción moderna.

La canción que abre una nueva serie de HBO

“I Played The Fool” fue creada como tema principal de la serie “Rooster”, una comedia de HBO protagonizada por Steve Carell y ambientada en un campus universitario.

La producción, creada por Bill Lawrence y Matt Tarses, utiliza la canción en su secuencia inicial y busca capturar un tono nostálgico inspirado en la música alternativa de los años 80 y 90.

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Para muchos seguidores del rock alternativo, escuchar nuevamente a Michael Stipes una señal de que el cantante sigue activo creativamente después de décadas de influencia en la música.

Durante más de 30 años, Stipe fue la voz de R.E.M., una de las bandas más influyentes del rock alternativo, responsable de clásicos que marcaron a varias generaciones.