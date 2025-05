Josh Klinghoffer, ex Red Hot Chili Peppers se declara culpable de homicidio imprudente

Josh Klinghoffer, conocido por haber sido guitarrista de Red Hot Chili Peppers y actual miembro de la banda de gira de Pearl Jam, ha evadido una condena de prisión tras llegar a un acuerdo legal con la Fiscalía en un caso de homicidio imprudente. La tragedia tuvo lugar en marzo de 2024, cuando el músico arrolló mortalmente a un peatón mientras conducía un SUV en Alhambra, California.

El fatídico suceso ocurrió cuando Israel Sánchez cruzaba un paso de peatones en una intersección, según la demanda presentada por su hija, Ashley Sánchez. El vehículo, un GMC SUV supuestamente conducido por Klinghoffer, no solo no tenía la matrícula visible, sino que tampoco mostró señales de frenado antes del impacto. Un video citado por la acusación sugiere que el guitarrista estaba distraído en el momento del accidente. “Tenemos un vídeo de él usando su teléfono móvil en el momento en que atropelló y mató a Israel Sánchez”, afirmó Nick Rowley, abogado de la familia de la víctima.

Pese a la gravedad de los hechos, Klinghoffer nunca fue arrestado tras el accidente, lo que generó indignación entre los allegados a la víctima. De acuerdo con el equipo legal de la familia, el músico ni siquiera se comunicó con ellos después del siniestro, ni mostró señales de arrepentimiento, mientras continuaba con su agenda de conciertos con Pearl Jam.

El acuerdo al que llegó Josh Klinghoffer

El pasado jueves 29 de mayo, el guitarrista compareció ante un tribunal de California y aceptó una figura jurídica denominada “aceptación de los cargos sin admisión de culpabilidad”. Aunque esta modalidad no implica una confesión directa, sí se considera como una admisión de responsabilidad a efectos de la sentencia penal, pero no puede ser utilizada en procedimientos civiles posteriores.

El acuerdo al que llegó Klinghoffer con la justicia incluye una sentencia que le obliga a cumplir 60 horas de servicio comunitario, someterse a un año de libertad condicional y completar una formación en seguridad vial. Durante la audiencia, el fiscal lanzó una advertencia tajante al músico: “Si sigue conduciendo distraído y, como consecuencia de su conducción, alguien muere, puede ser acusado de asesinato”.

Klinghoffer formó parte de Red Hot Chili Peppers entre 2009 y 2019, colaborando en los álbumes I’m With You (2011) y The Getaway (2016). Tras la reincorporación de John Frusciante a la banda, Josh se unió a proyectos de renombre como los de Iggy Pop, Redd Kross y Pearl Jam. También participó en el reciente disco colaborativo Who Believes In Angels?, producido por Elton John y Brandi Carlile.

La noticia ha generado un intenso debate en redes sociales, donde fans y críticos se dividen entre quienes defienden su trayectoria musical y quienes exigen mayor responsabilidad por parte de figuras públicas implicadas en tragedias como esta.