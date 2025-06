Así fue la presentación de Mägo de Oz, la Bersuit Vergarabat y más en el Concierto de la Esperanza

Desde el medio día y hasta altas horas de la noche, se llevó a cabo la sexta edición del concierto de la Esperanza: Latinoamérica Migrante Resiste, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. El evento era gratuito y pudieron entrar personas desde los 14 años.

Para iniciar hubo una combinación de sonidos folclóricos, hip-hop, andinos y de rock bogotano. Las primeras presentaciones fueron de Joselito Oviedo, Motilonas Rap, Velandia y la Tigra, Inti-Ilimani, ALI A.K.A MIND y Apache.

Ahora, entrados a lo que nos identifica, que es el rock, subió a la tarima Miguel Tapia e intrerpretó a Los Prisioneros. Se trató de otro performance de uno de los ex integrantes de la banda, que dejó himnos para toda Latinoamérica, así como lo ha hecho Claudio Narea anteriormente en nuestro país.

El artista interpretó algunas canciones como ‘¿Por qué no se van?‘, ‘Quieren Dinero’, ‘Muevan Las Industrias’, ‘Tren Al Sur’, ‘We Are Sudamerican Rockers’ y ‘Sexo’, e inclusive otras que no habíamos escuchado en Festivales con Claudio Narea como ‘¿Quién Mató A Marilyn?’ y ‘Maldito Sudaca’. El público Bogotano se emocionó con el artista chileno, quien remató por todo lo alto con ‘El Baile de los que sobran’.

Posteriormente, llegó el momento de las pijamas en el escenario con la banda argentina Bersuit Vergarabat. Llegaron sus más grandes canciones como ‘El Tiempo no Para’, ‘Se Viene’, ‘Yo Tomo’, ‘La Soledad’, ‘Toco y me voy’, ‘Vuelos’, en homenaje a las madres de plaza de mayo, ‘El viejo de Arriba’ y otras más recientes como ‘Morocha’. Sin duda alguna, remataron con un himno, como lo es ‘Sr. Cobranza’.

Para rematar, la banda que la mayoría de los asistentes estaban esperando, la agrupación española Mägo de Oz, que tocaron ‘Fiesta Pagana’, ‘Molinos de Viento’, ‘La posada de los muertos’ . Aunque tuvieron un bache debido a problemas técnicos en ‘Hasta que el cuerpo aguante’, hicieron retumbar el centro de la capital.

Desafortunadamente el evento tuvo algunos aspectos negativos como por ejemplo, la logística en los ingresos y también por el aforo que tenía la Plaza de Bolívar. Además hubo retrasos en las presentaciones, tanto así que la agrupación ‘Los Van Van’ no se pudo presentar.